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سيارات

ماذا يجب أن تقوم به عند إضاءة لمبة ABS؟

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:52 م
صدى البلد
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أماني نوار
أكد خبراء السيارات أن نظام منع الانغلاق الخاص بالفرامل «ABS»، من أهم عناصر الأمان  في السيارة ، وهو مصمم لمنع إغلاق إطارات السيارات أثناء الفرملة وإيقافها بأقصر مسافة ممكنة .


وقد يتعرض هذا النظام للأعطال مما يجعل اللمبة الخاصة به، وتظهر في تابلوه السيارة مما يؤدي ارتباك قائد السيارة  ولكن في حالة إضاءة لمبة abs ن يجب اتخاذ عدة خطوات للتأكد من سبب المشكلة قبل تفاقمها .

1-لذلك يجب الكشف عن الفيوز الخاص بنظام الفرامل للتأكد من إذا كان تألفا وأنه سبب المشكلة ويحتاج إلى تغيير
2- إذا وجدت الفيوز سليم ، قم بالكشف على مستوى زيت الفرامل وهل يوجد به نقصان أم لا ، حيث أن يكون مستوى الزيت في علبة الفرامل بين علامتين الـ Minوالـ Max.

 3- عند وجود قياس مستوى زيت الفرامل سليم ، عليك التاكد من احتمال وجود خطأ بكمبيوتر السيارة.

 4- إذا وجدت فشل في هذه الخطوات ولم يتم إغلاقة لمبة abs  ، عليك التوجة لمتخصص ليقوم بفحص السيارة ، وذلك للتأكد من سلامة الأسلاك والتوصيات الخاصة بحساسات abs .

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