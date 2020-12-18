ماذا يجب أن تقوم به عند إضاءة لمبة ABS؟

أكد خبراء السيارات أن نظام منع الانغلاق الخاص بالفرامل «ABS»، من أهم عناصر الأمان في السيارة ، وهو مصمم لمنع إغلاق إطارات السيارات أثناء الفرملة وإيقافها بأقصر مسافة ممكنة .





وقد يتعرض هذا النظام للأعطال مما يجعل اللمبة الخاصة به، وتظهر في تابلوه السيارة مما يؤدي ارتباك قائد السيارة ولكن في حالة إضاءة لمبة abs ن يجب اتخاذ عدة خطوات للتأكد من سبب المشكلة قبل تفاقمها .



1-لذلك يجب الكشف عن الفيوز الخاص بنظام الفرامل للتأكد من إذا كان تألفا وأنه سبب المشكلة ويحتاج إلى تغيير

2- إذا وجدت الفيوز سليم ، قم بالكشف على مستوى زيت الفرامل وهل يوجد به نقصان أم لا ، حيث أن يكون مستوى الزيت في علبة الفرامل بين علامتين الـ Minوالـ Max.



3- عند وجود قياس مستوى زيت الفرامل سليم ، عليك التاكد من احتمال وجود خطأ بكمبيوتر السيارة.



4- إذا وجدت فشل في هذه الخطوات ولم يتم إغلاقة لمبة abs ، عليك التوجة لمتخصص ليقوم بفحص السيارة ، وذلك للتأكد من سلامة الأسلاك والتوصيات الخاصة بحساسات abs .



