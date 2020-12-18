بطموح الدوري43.. الأهلي يواجه غزل المحلة الليلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،فريق غزل المحلة في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد «الأهلي we السلام»، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.





ويدخل الأهلي مواجهة غزل المحلة بطموح الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم السادس على التوالي، وللمرة الـ 43 في تاريخه، ويخوض المباراة وفي رصيده ثلاث نقاط بعد تغلبه على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف في افتتاح مشوار حصد بطولته المفضلة.





ويسعى الأهلي الليلة لتحقيق الفوز وإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده على حساب غزل المحلة العائد للظهور في دوري الأضواء بعد فترة غياب.





ويتطلع الأهلي إلى مواصلة نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة بعد تتويجه بالثلاثية التاريخية، واستغلال المعنويات المرتفعة بهدف التربع على قمة جدول الدوري والابتعاد بها مبكرا عن أقرب ملاحقيه.





بينما يتطلع فريق غزل المحلة إلى تصحيح أوضاعه بعدما اكتفى باقتناص التعادل في الجولة الأولى من المسابقة أمام فريق سموحة.





الجهاز الفني للأهلي قرر منح اللاعبين أكبر قدر من الراحة؛ نظرا لتلاحق المباريات، حيث خاض مرانا استشفائيا في اليوم التالي لمباراة مصر المقاصة، قبل أن يمنح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة ليستأنف تدريباته في ملعب مختار التتش؛ استعدادا لمواجهة اليوم أمام غزل المحلة.





واختار الجهاز الفني بقيادة كيفين جونسون المدرب العام للفريق قائمة تضم 21 لاعبا استعدادا للمباراة.





وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي، ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون، وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني.



