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أخبار البلد

صندوق عطاء الخيري يساهم في تمويل دار مسنات كفيفات جمعية النور والأمل

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:54 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم - عبد الوكيل أبو القاسم
وقع صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة " عطاء  بروتوكول تعاون مع جمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات، وذلك بحضور عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق ومها حسنين علي هيكل رئيس مجلس إدارة الجمعية وعدد من المسؤولين من الطرفين، وذلك للمساهمة في تشغيل دار مسنات كفيفات جمعية النور والأمل.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي المؤسس الأساسي للصندوق بتخفيف العبء عن كبار السن من الكفيفات وتقديم كافة سبل الدعم والحماية الاجتماعية لهم.
 
ويهدف توقيع البروتوكول الي توفير مأوى كريم للكفيفات من متعدي سن الستين نظرا لوجود العديد منهن من فاقدي الرعاية الأسرية أو عدم وجود مسئولين عنهن لرعايتهن.

والجدير بالذكر أنه لا يوجد دار مسنات كفيفات على مستوى جمهورية مصر العربية، مما جعل جمعية النور والامل لرعاية الكفيفات تقوم بإنشاء دار لهن حتى يتم رعايتهن صحيا واجتماعيا ونفسيا .
 
وصرح عماد راغب بأن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة من منطلق إنساني واجتماعي وتنموي بمنهجية تكفل منحهم الحق في العيش الكريم، وبشكل يضمن حصولهم على حقوقهم المتكاملة ويعزز من الخدمات المقدمة لهم، عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين، موضحا ان صندوق عطاء سيقوم بتمويل تشغيل الدار  والتي تتضمن شقق سكنية لإيواء المسنات الكفيفات مجهزة بمطعم لتقديم وجبات غذائية صحية وعيادة طبية لتوفير رعاية طبية لائقة إلى جانب توفير برامج للأنشطة الترفيهية والثقافية لهم .
صندوق عطاء الخيري يساهم في تمويل دار مسنات كفيفات جمعية النور والأمل
صندوق عطاء الخيري يساهم في تمويل دار مسنات كفيفات جمعية النور والأمل
صندوق عطاء الخيري يساهم في تمويل دار مسنات كفيفات جمعية النور والأمل
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