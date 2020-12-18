على مساحة 980 م٢.. إزالة 5 حالات تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( دمنهور - إدكو- الدلنجات )، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعدى على مساحة 980 م٢ عبارة عن الآتي :-

- إزالة 2 حالة تعدي بالمهد بمساحة ٥٠٠م٢ عباره عن أسوار بالطوب الأبيض وردم حفر بقري الابعادية و الصفاصيف بدمنهور، وكذا تنفيذ قرار إيقاف أعمال رقم ١٦٧ عبارة عن صب دور رابع علوى بمنطقة شبرا .

- إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة ٢٤٠ متر مربع عبارة عن شدة خشبية للشروع في عمل سمل خرساني بقرية ٦ أكتوبر بإدكو.

- إزالة حالاتى تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة ٢٤٠ م عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية و شدة خشبية دور ارضي بقريتى الوفائية والمسين بالدلنجات.

وكانت الوحدات المحلية بمركزي حوش عيسى وشبراخيت،نفذت يوم الثلاثاء الماضي ، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعدى على مساحة 486 م٢ عبارة عن الآتي :-

- إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 360 متر عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض بنطاق الوحدة المحلية لقري عزب حوش عيسى و ابوالشقاف.

- تنفيذ إزاله فورية فى المهد بمساحة 126 م عبارة عن سور من الطوب الأبيض بقرية كفر السابى بشبراخيت.



وكما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز

( بدر - ادكو - الدلنجات - شبراخيت)، اليوم الإثنين، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعدى على مساحة 2234 م٢ عبارة عن الآتي :-

- إزالة مباني مخالفة بدون ترخيص على مساحة 1884 متر مربع خارج الحيز للشروع فى عمل مزرعة دواجن مخالفة بنطاق الوحدة المحلية لقرية النجاح ببدر.

- إزالة فورية في المهد لتعديات على أرض أملاك الدولة بمساحة 120 م٢ عبارة عن أساس من الحجارة البيضاء بمنطقة النجيله بإدكو.

- إزالة حالة تعدي فى المهد علي الأرض الزراعية بمساحة 120 م٢ عبارة عن شدة خشبية وسمل خرساني بقرية الوفائية بالدلنجات.

- إيقاف أعمال وفك شدة خشبية لسقف دور ثانى علوى بمساحة 110 م٢ بقريه الدفراوى بشبراخيت.

وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة،أكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو البناء والتشييد وتحقيق مستقبل أفضل لجميع أبناء الوطن من خلال العمل الجاد والمستمر بسواعد واردة المصريين، مشيرا إلى أن الدولة وفرت كل السبل لإنجاح كافة المشروعات وتوفير فرص العمل وحياة كريمة لأبنائها ولجميع المواطنين،مضيفا أن البحيرة محافظة عظيمة تمتلك إمكانيات ومقومات كبيرة وشملتها الدولة بمظلة البناء ليتم تنفيذ اكثر من 3000 مشروع خلال عامين فقط باستثمارات تجاوزت 55 مليار جنية فى مختلف القطاعات لخدمة شعب عظيم مصمم على النجاح فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



جاء ذلك خلال الإحتفالية التى نظمتها، اليوم الأحد جمعية الاورمان بالتنسيق مع بنك القاهرة ومديرية التضامن الاجتماعى بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة لتسليم 52 شيك مساعدات بإجمالي مبلغ 364 الف جنية لتنمية المشروعات الصغيرة من أبناء المحافظة، وكذا المساهمه فى إقامة مشروعات للأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات والمهجورات لمساعدتهم على أعباء الحياة.

وقام المحافظ، بتوزيع الشيكات على المستفدين بواقع شيك بقيمة سبعة الاف جنية لكل حالة كقرض حسن يتم سداده خلال عام مع الحصول على قرض بنفس القيمة مع بداية العام الثانى ويتم سداده مع نهاية العام الثانى ايضا وفى حالة التاكد من جدية تنفيذ المشروع يحصل المستفيد على القرض بنفس القيمة فى صورة منحة لا ترد.

أشاد محافظ البحيرة، بدور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني خاصة جمعية الأورمان بالبحيرة في المساهمة مع الجهاز التنفيذي فى رفع المعاناة عن الفئات الأكثر إحتياجا ومساعدة الأرامل والايتام ومحدودي الدخل من خلال الانشطة والمشاركة المتنوعة ودورها الفاعل فى تقديم المساعدات للحالات الاولى بالرعاية والأكثر احتياجا بالمحافظة باداء ثابت ومستقر وعمل مؤسسي متكامل تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

حضر الاحتفالية الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، المهندس حازم الاشمونى السكرتير العام، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد. الدكتورة فايزة زايد مدير مديرية التضامن، عادل درغام مدير فرع الاورمان بالبحيرة.

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