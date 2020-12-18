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أخبار العالم

نصف مليون هجوم.. شركة إسرائيلية تتعرض للاختراق كل عام

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:47 م
شركة الإسرائيلية
شركة الإسرائيلية تتعرض للاختراق
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سمر صالح
قال "ديفيد بالسار" (David Balsar) المدير العام للابتكار والمشاريع إن "شركة المياه الإسرائيليّة ميكوروت تتعرض لحوالي نصف مليون هجوم كل سنة." مؤكدًا "أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأمين البنية التحتيّة الحساسة في مجال السايبر، وأنها تُعد واحدة من أفضل منشآت المياه من ناحية الحماية."
 
حديث "بالسار" جاء خلال مؤتمر (INNOTECH 2020 Conference) الذي نظمته شركة (iHLS) حول السايبر والابتكار والأمن الداخلي.
 
بدوره قال "ران ناتانزون" (Ran Natanzon) رئيس لجنة الابتكار في وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة إن التقنيات الإسرائيليّة يمكن أن تساعد على حماية البنية التحتيّة في جميع أنحاء العالم، حتى في الدول التي لا تمتلك علاقات وثيقة مع إسرائيل.
 
أمّا "أمير ليفني"، نائب رئيس الاستراتيجيّة والابتكار وعمليّة إعادة الهيكلة في شركة الكهرباء الإسرائيليّة فقد أكّد أن الشركة تراقب السايبر، وتعمل على تأمين شبكات البنية التحتيّة على مدار 24/7.
 
 تساءل مدير النقاش "يعكوف إيلون" إن كان هناك أي تعاون بين شركتي المياه والكهرباء في إسرائيل، فأجاب "بالسار" أن "شركة المياه تُعد أكبر مستهلك للطاقة الكهربائيّة في إسرائيل، إذ يصل معدّل إنفاقها السنوي على الكهرباء إلى مليار شيكل."
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