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أخبار العالم

حليف لميشال عون.. استقالة مسئول العلاقات الدبلوماسية بحزب التيار الوطني الحر اللبناني

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:35 م
لبنان
لبنان
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أحمد محرم
أعلن المسؤول عن العلاقات الدبلوماسيّة في التيّار الوطني الحر ميشال دي شادارفيان استقالته من منصبه.

وبحسب قناة "إم تي في" اللبنانية، قال دي شادارفيان في بيان: "لما كانت مسؤوليتي النضالية في التيار الوطني الحر، كمسؤول عن العلاقات الدبلوماسية، تقتضي التفاعل مع جميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان، من أجل توضيح مبادئ التيار واهدافه والدفاع عنها والمساهمة في السعي إلى تحقيقها،وبعدما أصبحت هذه المهمة شبه مستحيلة، في ظل التناقضات والشطحات والحسابات الخاصة والشخصية، المغايرة مع كل المبادئ التي أرساها العماد عون،ولما تحول هذا الواقع موضوع انتقاد دائم لسياسات التيار الوطني الحر، من قبل كل أعضاء السلك الدبلوماسي الموجود في لبنان، بما يجعل من مسؤوليتي مهمة عبثية.

وأضاف:"انسجاما مع ضميري ومبادئي الوطنية والعونية الحرة، ارى من واجبي ان استقيل من المهمة التي تحملتها منذ ثلاثين عامًا اَي من عام١٩٩٠ بشكل غير رسمي، ومنذ ٢٠٠٥ بشكل رسمي، كمسؤول عن العلاقات الدبلوماسية في التيار الوطني الحر، وأتمنى لمن سيستلم هذا المنصب من بعدي كل التوفيق في هذه المهمة الصعبة".

واتهم رئيس تيار المردة في لبنان، سليمان فرنجية، الأجهزة الأمنية بالمسئولية الأولى والأخيرة عن انفجار مرفأ بيروت.

وقال فرنجية في تصريحات لقناة "mtv" اللبنانية، إن الوصول إلى العدالة يجب عن طريق التفتيش على من أدخل باخرة نترات الأمونيوم ومن أشرف عليها ومن وضعها في العنبر وكيف وضعت الأسهم النارية معها.

وأضاف: "إذا أرادوا محاسبة المسئولين السياسيين في ملف انفجار مرفأ بيروت، فلا بد من استدعاء كل رؤساء الحكومة ووزراء العدل والأشغال والمالية"، لافتا إلى أن وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس سيذهب الى التحقيق.

وأوضح أن فنيانوس لم يبلغه بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ، لافتا إلى أنه يحمل المسئولية إلى الرئيس ميشال عون، لأنه رجل عسكري ويعلم خطورة هذه المواد.
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