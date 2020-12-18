فى جلسته الأخيرة.. برلمان 2015 يقر 7 اتفاقيات دولية ومشروعي قانونين.. إحالة 18 مشروع قانون للجان النوعية.. ويقف حدادا على وفاة نائبين

في جلسته الأخيرة.. البرلمان يقر 7 اتفاقيات دولية ومشروعي قانونين
لا يوجد دولة لا تقترض مهما بلغت قوتها.. ننشر أبرز تصريحات رئيس البرلمان
البرلمان وافق على 891 قانونا و308 اتفاقيات دولية في 372 جلسة عامة
أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى الأمين العام بالتزامن مع نهاية دور الانعقاد السادس المنقوص للفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، تقريرًا بإنجازات الأداء البرلمانى، حيث عقد المجلس "372" جلسة عامة، وافق خلالها على "891" قانونًا، "308" اتفاقية دولية، وفيما يخص الدور الرقابى للمجلس فقد بلغ عدد البيانات العاجلة "1278"، وطلبات الاحاطة "6008"، والاسئلة "4133"، والاقتراحات برغبة "3188" ومناقشة المجلس "200" طلب مناقشة عامة.
كما شكل المجلس خلال دور الانعقاد الأول لجنة لتقصي الحقائق فيما اثاره النواب بشأن قضية القمح وتوريداته وشبهات إهدار المال لصالح بعض المستوردين.
كما ناقش المجلس الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن تردي الأوضاع الصحية بمستشفى بولاق الدكرور ، وأكد رئيس المجلس أن هذا الاستجواب يمثل جرس إنذار للحكومة مطالبًا أعضائها بتنفيذ توصيات المجلس التي تخص جموع المواطنين.
وقد أقر مجلس النواب سابقة برلمانية بإمكانية عرض واثبات الاستجواب بالتكنولوجيا الحديثة من خلال عرض مقاطع فيديو مصورة.
وقائع الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد السادس:
استهل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس جلسته العامة بإحالة عدد "5" قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهى:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المقترض) وجي بي مورجان يوروب ليمتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو، الموقعة بتاريخ 13/8/2020.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019.
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020.
4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 1/2020 المُعتمد بتاريخ 14/5/2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.
5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 685 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية لتأسيس شراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الموقعة في القاهرة بتاريخ 5/12/2020.
كما أحال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس عدد "18" مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى:
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم.
- مشروع قانون من الحكومة بشأن المالية العامة الموحد.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.
- مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2019/2020 (وعددها 50 مشروع قانون).
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019/2020.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لوزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) للسنة المالية 2019/2020.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.
- مشروع قانون مقدم الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).
- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بي. في وشركة لوك أويل أوفرسيز ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية مليحة المندمجة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاكتشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة واد.
في سياق متصل، قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامه والاخيرة لبرلمان 2015 أن الدولة صاحبة أكبر اقتصاد هى أكبر مقترض فى العالم، ولا يوجد دولة لا تقترض مهما بلغت قوتها الاقتصادية قائلًا: "هكذا هى حركة الاقتصاد فى العالم".
وأردف: "المهم أن تكون هذه القروض فى الحدود الآمنة، وهذا مؤكد من قبل وزارة المالية لدينا وأطمئن الجميع فى هذا الصدد". جاء ذلك ردًا على تحفظ بعض النواب بشأن الحصول على المزيد من القروض.
وأضاف عبد العال أن دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع متاحة فى اللجنة، ونحن نتكلم الآن على الأثر المترتب على إنشاء المونوريل، ولدينا ملاءة مالية وضمان من وزارة المالية والقرض فى الحدود الآمنة وأكثر، لافتًا إلى أن الهيئة بدأت خلال الفترة الأخيرة فى تحقيق النجاحات والتحرر من القيود التى لاحقتها سابقًا*.
وأكد الدكتور عبد العال على قوة الاقتصاد المصرى قائلًا: "ولو لم يكن الاقتصاد قوى ما استطاع الصمود ومواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ويخرج منها متعافيا"*.
كما وافق البرلمان على قرار رئيس الجمهورية رقم (644) لسنة 2020، بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020*.
حيث أكد الدكتور على عبد العال أن الاتفاقية تكتسب أهميتها من كونها تجمع يضم جميع دول شرق المتوسط المنتجة منها والمصدرة للغاز الطبيعى، وتُشكل مكسبا كبيرا لجمهورية مصر العربية
وأضاف عبد العال أن هذا المنتدى يعد تتويجًا لجهود القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسيكون مقره جمهورية مصر العربية، مؤكدًا هذا المنتدى سيكون فاتحة خير على مصر ومنطقة شرق المتوسط*.
قرار رئيس الجمهورية رقم (685) لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية لتأسيس شراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الموقعة في القاهرة بتاريخ 5/12/2020*.
ناقش المجلس تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة لوك أويل أوفرسيسز إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية مليحة المندمجة بالصحراء الغربية، ووافق عليه نهائيًا.
وخلال المناقشات طالب عدد من النواب بزيادة الاهتمام بالثروة المعدنية وابرام المزيد من اتفاقيات البترول والغاز الطبيعى.
ومن جانبة وجه النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة الشكر للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، على الجهود التي بذلها على مدار 5 سنوات، في ادارة جلسات البرلمان، كما توجه بخالص الشكر للسيد المستشار محمود فوزى أمين عام مجلس النواب علي جهوده في تذليل كافة الصعوبات امام النواب، قائلًا: "عملنا جميعًا لصالح بلدنا، مشيدًا بدور اعضاء لجنة الطاقة علي دورهم الملموس".
كما وجه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب ، التهنئة للنواب الفائزين بمقاعد مجلس النواب 2020/2025، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق خلال الفصل التشريعى القادم.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والمواصلات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ووافق عليه المجلس نهائيًا.
أوضح مساعد وزير النقل انه تم وضع خطة لتطوير كافة الموانئ الجافة وإعادة تأهيلها دون تحمل أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة، جاء ذلك ردًا على مطالبات عدد من النواب بضرورة تلافى المشكلات الفنية بالموانئ الجافة، وكذلك الاهتمام بالمشروعات الجديدة حفاظًا على تصدير واستيراد السلع الاستراتيجية.
أكد الدكتور عبد العال أن مشروع تطوير الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر سيتم بنظام مشاركة القطاع الخاص فى إعادة تأهيل وتشعيل الميناء.
وعقب الانتهاء من جدول أعمال الجلسة ألقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب كلمةً بمناسبة ختام دور الانعقاد السادس، وجه خلالها التهنئة للدولة المصرية بجميع أجهزتها ومؤسساتها المعنية على نجاحها فى إتمام الانتخابات النيابية، قائلًا: أن هذا النجاح يؤكد استقرار الدولة واستمرار مسيرة التنمية والتطوير فى ظل قيادة سياسية حكيمة ورشيدة".
كما هنأ عبد العال، النواب الفائزين فى الانتخابات، قائلًا: "أمامكم مسئوليات كبيرة وعظيمة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق آمال الجماهير"، ثم وجه رسالة لمن لم يحالفه الحظ قائلًا: "نحن أبناء الوطن وفى خدمته فى أى موقع خارج المجلس أو داخله".
كما ألقى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية كلمةً بهذه المناسبة نقل خلالها تقدير الحكومة ممثلة فى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كافةً، لجهود مجلس النواب خلال الفصل التشريعى المنقضى ، والتى وصفها بالجهود الوطنية الخالصة.
وأردف : "أؤكد سعادتى الغامرة أن تتاح لى فرصة تمثيل الحكومة بهذا المجلس ذى التاريخ الحافل المجيد لأشهد جهود دولتكم والأعضاء الموقرون ودوركم التشريعى والرقابى، ولقد حرصت وكل زملائى الوزراء ونوابهم بكل ما وسعنا الجهد واتسع الوقت على التواجد الدائم بجلسات مجلسكم الموقر ولجانه".
كما وجه الوزير التهنئة إلى الدكتور على عبد العال بمناسبة فوزه فى الانتخابات قائلًا: "كنتم نبراس علم وقيمة وطنية قديرة"، و أضاف: التهنئة موصولة للنواب الذين فازوا بثقة شعب مصر العظيم، متمنيًا لهم التوفيق فى الفصل التشريعى القادم، كما توجه بالشكر للنواب الذين لم يوفقوا فى الانتخابات قائلًا: أديتم دوركم الوطنى بجد وإخلاص وتفانيتم لخدمة مصر وشعبها ولا شرف بعد ذلك، وكذا الشكر إلى وكيلى المجلس الشريف وسليمان وهدان، ورؤساء الهيئات البرلمانية، كما توجه بخالص الشكر للمستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، ونائبه المستشار أحمد المهدي، والأمانة العامة للمجلس.
وفى ختام الجلسة وإعمالًا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والخاصة بفض دور الانعقاد أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة المجلس على فض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب ( 2015/ 2020) متمنيًا النجاح والتوفيق للمجلس المقبل.