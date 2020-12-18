فى جلسته الأخيرة.. برلمان 2015 يقر 7 اتفاقيات دولية ومشروعي قانونين.. إحالة 18 مشروع قانون للجان النوعية.. ويقف حدادا على وفاة نائبين

في جلسته الأخيرة.. البرلمان يقر 7 اتفاقيات دولية ومشروعي قانونين

لا يوجد دولة لا تقترض مهما بلغت قوتها.. ننشر أبرز تصريحات رئيس البرلمان

البرلمان وافق على 891 قانونا و308 اتفاقيات دولية في 372 جلسة عامة





أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى الأمين العام بالتزامن مع نهاية دور الانعقاد السادس المنقوص للفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، تقريرًا بإنجازات الأداء البرلمانى، حيث عقد المجلس "372" جلسة عامة، وافق خلالها على "891" قانونًا، "308" اتفاقية دولية، وفيما يخص الدور الرقابى للمجلس فقد بلغ عدد البيانات العاجلة "1278"، وطلبات الاحاطة "6008"، والاسئلة "4133"، والاقتراحات برغبة "3188" ومناقشة المجلس "200" طلب مناقشة عامة.





كما شكل المجلس خلال دور الانعقاد الأول لجنة لتقصي الحقائق فيما اثاره النواب بشأن قضية القمح وتوريداته وشبهات إهدار المال لصالح بعض المستوردين.





كما ناقش المجلس الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن تردي الأوضاع الصحية بمستشفى بولاق الدكرور ، وأكد رئيس المجلس أن هذا الاستجواب يمثل جرس إنذار للحكومة مطالبًا أعضائها بتنفيذ توصيات المجلس التي تخص جموع المواطنين.





وقد أقر مجلس النواب سابقة برلمانية بإمكانية عرض واثبات الاستجواب بالتكنولوجيا الحديثة من خلال عرض مقاطع فيديو مصورة.





وقائع الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد السادس:





استهل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس جلسته العامة بإحالة عدد "5" قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهى:





1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المقترض) وجي بي مورجان يوروب ليمتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو، الموقعة بتاريخ 13/8/2020.





2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019.





3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020.





4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 1/2020 المُعتمد بتاريخ 14/5/2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.





5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 685 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية لتأسيس شراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الموقعة في القاهرة بتاريخ 5/12/2020.





كما أحال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس عدد "18" مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى:





- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.





- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم.





- مشروع قانون من الحكومة بشأن المالية العامة الموحد.





- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.





- مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.





- مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2019/2020 (وعددها 50 مشروع قانون).





- مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019/2020.





- مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لوزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) للسنة المالية 2019/2020.





- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.





- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.





- مشروع قانون مقدم الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.





- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.





- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).





- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بي. في وشركة لوك أويل أوفرسيز ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية مليحة المندمجة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).





- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاكتشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة واد.



