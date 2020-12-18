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ديني

لظروف مرضية.. أحمد عمر هاشم يعتذر عن عدم إلقاء خطبة الجمعة بالجامع الأزهر

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:42 م
أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم
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محمد شحتة
اعتذر الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن عدم إلقاء خطبة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر، لظروف مرضية، وحل مكانه الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق.

ونقل التليفزيون المصري وأثير موجات الإذاعة المصرية شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر، التي تبدأ بقراءة القرآن للدكتور أحمد نعينع.

خطبة الجمعة
وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم بجميع مساجد الجمهورية  تحت عنوان : ” الوقاية خير من العلاج”.

وأكد وزير الأوقاف أن دفع الضرر قبل وقوعه أولى وأوجب من دفعه بعد وقوعه ، وقال أهل العلم: درهم وقاية خير من قنطار علاج ، وقد قال نبينا (صلى الله عليه وسلم) : ” لا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ علَى مُصِحٍّ ” (صحيح البخاري) .

للاطلاع على نص الخطبة اضغط هنا

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