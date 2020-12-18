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أخبار العالم

وفيات كورونا تقترب من 60 ألف حالة في أفريقيا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:47 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقى
سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 2,449,754  حالة من بينهم 57,817  حالة وفاة وتعافي 2,073,214 حالة من فيروس كورونا المستجد، وفقًا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكان مدير المكتب الإقليمي لغرب المحيط الهادئ التابع لمنظمة الصحة العالمية،قد حذر من أن اللقاحات "لن توقف فيروس كورونا في المستقبل القريب" و"ليست رصاصة فضية". 

وأضاف تاكيشي كاساي : "بالنسبة للأشخاص الآخرين، بخلاف تلك الفئات عالية الخطورة، قد نحتاج من 12 إلى 24 شهرًا آخرين قبل تلقي غالبية الناس لقاحاتهم. وحتى ذلك الحين، هناك بعض الغموض وبعض الأمور المجهولة".

وتابع بالقول إنه يجب أن نتمسك بالأفعال والسلوكيات الفردية، التي لا تحمي أنفسنا فحسب، بل تحمي من حولنا أيضًا. فمن المهم غسل اليدين، وارتداء قناع الوجه، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتجنب الأماكن التي تحمل خطورة عالية للإصابة.

كما دعت منظمة الصحة العالمية فى وقت سابق الدول الإفريقية إلى الاستعداد بنشاط لتطعيم سكانها ضد فيروس كورونا المستجد.

ولفتت المنظمة الدولية في هذا السياق إلى أن أقل من نصف بلدان القارة حددت السكان ذوي الأولوية للتلقيح، وأقل من ربع بلدانها لديه خطط تمويل اللقاحات.

وقال بيان صحفي صادر عن منظمة الصحة العالمية إن القارة الإفريقية في الوقت الحالي "بعيدة عن الاستعداد" للتطعيم ضد (كوفيد -19)، والذي يراد منه أن يكون أكبر حملة تحصين في تاريخ القارة.

وتعتقد المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، ماتشيديسو مويتي، أن القارة يتوجب عليها أن "تكثف الاستعدادات على وجه السرعة" لمثل هذه الحملة.
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