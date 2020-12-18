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مرأة

في 6 خطوات.. اعرفي الروتين الأمثل للعناية بالجسم لمكافحة الشيخوخة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 04:03 م
الشيخوخة
الشيخوخة
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هاجر هانئ
تستخدم الكثير من السيدات والفتيات أطنانًا من منتجات العناية بالبشرة المضادة للشيخوخة ، ومن أبرزها المرطبات التي توضع  على وجوهنا للمساعدة في منع الجلد من إظهار علامات الشيخوخة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد وبقع الشمس، ولكن من المهم بنفس القدر أن تمنح جسمك نفس النوع من TLC  خاصة عندما تركز على الحصول على بشرة مشدودة وأكثر شبابًا.


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 قدم موقع skincare، بعض الخطوات والنصائح لروتين الجسم لمكافحة الشيخوخة  و الحصول على بشرة أكثر شبابًا....

الخطوة 1: رطب جسمك
بنفس الطريقة التي لا تفوت بها مرطب وجهك الليلي  لا يجب أن تبخل على غسول الجسم، كل ليلة  احصلي على المرطب الذي تختارينه، انتبه بشكل خاص للمناطق الجافة أو ذات البشرة الرقيقة بشكل غير عادي مثل الركبتين والمرفقين. 
الخطوة 2: استخدم واقي الشمس من الرأس إلى القدمين
الشمس هي المعتدي الأول عندما يتعلق الأمر بالشيخوخة ، لذلك إذا تعرض أي جزء من جسمك لأشعة الشمس  قم بأستخدام واقي الشمس . 
الخطوة 3: لا تنس يديك
جلد يديك رقيق ويمكن أن يصبح مترهلًا وعرقًا قبل وقت طويل من باقي الجسم،  اتخذي التدابير الوقائية واحتفظي بكريم اليدين في متناول اليد في جميع الأوقات. 
الخطوة 4: غذي منطقة تحت العين
العناية تحت عينيك مهمة جدًا لدرجة أنه كان فإن وضع كريم للعين  صباحًا ومساءً هو أحد قواعدنا الأساسية للعناية بالبشرة .
الخطوة 5: أضيفي كريم الرقبة
سواء كنت قد بدأت في ملاحظة الخطوط الدقيقة أو التجاعيد نتيجة لتقنية الرقبة أن بشرتك فقدت لونها أو تماسكها مع تقدم العمر ، فإن كريم الرقبة يعد إضافة جيدة لمضادك روتين الشيخوخة. 
الخطوة 6: ضعي مكياج الجسم
في حين أن العناية بالبشرة هي الخطوة الأولى نحو بشرة شابة ، يمكن أن يساعد مكياج الجسم في إخفاء علامات الشيخوخة مثل الدوالي وتغير اللون وبقع الشمس إذا كانت تزعجك، قد لا يكون هذا شيئًا تحتاج إلى تطبيقه كل يوم ، ولكن إذا كنت تبحث عن بعض التغطية الإضافية بين الحين والآخر 


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