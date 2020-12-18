مقر الشركة في البيت.. كيف غيرت كورونا خارطة شراء العقارات؟

تسبب وباء كورونا المستجد، الذي أرعب العالم طيلة العام 2020، بتحول كبير وملموس في العديد من الظواهر والعادات والتقاليد وطرق الحياة في مختلف أنحاء العالم، لكن من بين المظاهر التي تم رصدها في بريطانيا انتشار المنازل التي تصلح للجمع بين السكن والعمل، وارتفاع الطلب عليها بصورة حادة خلال الشهور الماضية.





ومن المعروف أن ملايين الموظفين في العالم اضطروا خلال الشهور الماضية إلى مزاولة أعمالهم من داخل منازلهم والاستغناء عن المكاتب وأماكن العمل العامة، وذلك في ظل الإغلاقات الحكومية للحد من انتشار المرض، أو بدافع شخصي لتحقيق التباعد الاجتماعي، خاصة من قبل أولئك الذين تتيح لهم طبيعة أعمالهم متابعة الوظيفة من المنزل.





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وبحسب بيانات نشرتها شركة "رايت موف" البريطانية، فقد سجل الطلب على العقارات التي تصلح للاستخدام من أجل السكن والعمل معًا قفزة كبيرة جدًا، حيث تم تسجيل ارتفاع في الطلب عليها داخل بريطانيا بنسبة 326% خلال العام الحالي 2020، مقارنة بما كانت عليه قبل بدء جائحة فيروس كورونا المستجد.



