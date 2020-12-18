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مرأة

بالأبيض.. علا الفارس تخطف الأنظار وسط الثلوج

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:27 م
علا الفارس
علا الفارس
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آية التيجي
شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وسط اجواء باردة بين الثلوج.

وظهرت علا الفارس وهي ترتدي بنطال باللون الابيض من الجباردين، وعليه بلوفر هاي كول باللون الابيض مع حقيبة وسط باللون الاحمر وايس كاب باللون الابيض.

وتركت علا الفارس  خصلات شعرها الأسود منسدلا في تسريحة الويفي الناعمة تحت الآيس كاب، فيما اختارت لمسات بسيطة من المكياج فقامت بإبراز جمالها بوضع اللون الكمشير كأحمر شفاه .

ولم تتكلف علا الفارس في ارتداء الاكسسوارات، واختارت ساعة يد وخاتم باللون  الفضي وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة .

وتنحدر علا الفارس من عائلة انخرطت في العمل السياسي، وجدها هو «عبد الرؤوف الفارس» عضو في البرلمان الأردني الرابع في الأردن بالفترة من 1954 حتى وفاته عام 1984 و ممثل الأردن في مجلس الاتحاد العربي، ووالدها «تحسين الفارس»، كان نائبا في البرلمان الأردني التاسع والذي مدد بإرادة ملكية ليكون البرلمان العاشر، وقد توفي وهي في سن الثالثة عشرة وقامت والدتها بتربيتها مع أشقائها الذكور السبعة.

وتخرجت الإعلامية الأردنية في الثانوية العامة وهي بعمر السادسة عشرة؛ والتحقت بعدها بكلية الحقوق وأنهت دراستها الجامعية بعمر التاسعة عشرة من جامعة عمان الأهلية.

وبدأت علا الفارس مسيرتها الإعلامية في عمر مبكر؛ حيث تعد أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعمر السابعة عشرة بحسب مجلة "اوك" البريطانية، وقد بدأت كمراسلة أخبار لقناة العربية من الأردن لمدة أربع سنوات، وذلك في عام 2004 بدعم من سعد السيلاوي الذي دعمها وشجعها.

والتحقت  بعدها بالأخبار في قناة "إم بي سي 1" كمذيعة ومقدمة البرنامج الإخباري الاجتماعي «إم بي سي في أسبوع»، وأثارت جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع العربي بعد قيامها بنشر تغريدة عن القدس ردًا على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة فلسطين، وأثارت تغريدتها ردود فعل غاضبة حيث فسرها البعض بأنها مسيئة للسعودية.

وفي عام 2017 تقدمت علا الفارس باستقالتها من "إم بي سي" للانتقال إلى مجموعة "روتانا"، وتم تعطيل هذا التعاقد وعام 2019 أنهت تعاقدها فعليا معهم.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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