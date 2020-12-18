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فن

نيفين رجب لأول مرة على مسرح ساقية الصاوي

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:18 م
نيفين رجب
نيفين رجب
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محمد نحلة
بحضور محبى الموسيقى العربية، استضافت ساقية الصاوى حفل موسيقى عربية غنائى للمطربة نيفين رجب مساء الخميس 17 من ديسمبر على مسرح الحكمة بحضور جمهورها ومحبيها.

قدمت نيفين مجموعة منوعة من الأغنيات ما بين القديم والجديد "قديش كان فى ناس، وماله، قال جانى، مشاعر، دارت الأيام، قدك المياس، آه يا لالالى"

شاركت نيفين رجب فى العديد من الحفلات بدار الأوبرا المصرية، ومركز الدبلوماسيين الأجانب ومهرجان القلعة للموسيقى والغناء، كما ساهمت بالمشاركة فى العديد من الحفلات الخيرية، يذكر أن المطربة نيفين رجب نشأت فى أسرة فنية فوالدها المايسترو الدكتور رضا رجب عازف الكمان الشهير.
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