استغرقت 8 ساعات.. نجاح جراحة نادرة لـ جبهة طفلة بـ مستشفى طنطا التعليمي

أعلن د. أحمد غنيم عميد طب طنطا ، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، نجاح فريق طبي ￼من جراحي التجميل والإصلاح بكلية الطب بالجامعة فى إجراء ‏جراحة نادرة لإصلاح عيب خلقي بجبهة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات.

وأكد عميد طب طنطا، أن الجراحة أجريت داخل المستشفى التعليمى العالمى، وذلك في إطار العمليات الكبرى والنادرة، وهو ما يمثل تأكيدًا على ما تقدمه مستشفيات طنطا الجامعية من خدمات صحية منفردة عالية الجودة لمرضى الدلتا في مختلف التخصصات الطبية.





وأشار د. محمود سليم، مدير المستشفى التعليمى العالمى، إلى أن الطفلة كانت تعاني من عيب خلقي في الجبهة، وخضعت لجراحة نادرة استغرقت 8 ساعات، حيث تم إصلاح التباعد بين العينين والأنف، موجهًا الشكر لكل أعضاء الفريق الطبي، وطاقم التخدير برئاسة الدكتوره هاله الجندى، وكذلك طاقم التمريض المشارك في العملية.



