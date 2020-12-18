إحالة مدرس للنيابة تحرش بتلميذة أثناء درس خصوصي بـ بني سويف

بصراخ الطفلة بدون انقطاع، وعلى الفور دخلوا إلى عليهما وفوجئوا بأن المدرس تحرش بالطفلة، واتصلوا بمديرية أمن بني سويف، وحرر محضرا ضد المدرس المتحرش. سادت حالة من الغضب والاستياء، بإحدي قري مركز سمسطا ببني سويف، عندما تحرش مدرس بتلميذة داخل منزلها أثناء إعطائها درس خصوصي، فقد فوجئت الأسرة أثناء جلوس المدرس في حجرة الدرس





كان اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من والد التلميذة «ا.ط. ر»، بأن مدرسا في إحدى مدارس قرية سمسطا ويدعى «و.ر.» بمدرسة تابعة للتربية والتعليم، تحرش بنجلته أثناء حصولها على درس خصوصي، بأن وضع يده في أماكن «حساسة» .





وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أسامة جمعة مدير البحث الجنائي، وتم القاء القبض على المدرس وإحالته إلى النيابة العامة.





فيما فتحت النيابة العامة بمركز سمسطا تحقيقات موسعة في القضية واستمعت إلى أقوال التلميذة في الواقعة وتباشر النيابة تحقيقاتها مع المدرس المتحرش .





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على الجانب الآخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية سالم البحيرى مركز الفشن يومي الأربعاء والخميس الماضيين مكونة من ٨ عيادات في تخصصات (الباطنة و الأطفال والجراحة والعظام و النساء و الرمد والأسنان، الجلدية ، تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على ١١٥٨ مريض وصرف العلاج لهم بالمجان - معمل دم ١١٥ - معمل طفيليات ٤٤ - حالات الأشعة ٢٨ - عدد استصدار ٢ قرارات نفقة دولة - تحويل عدد ٢٦ مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية ٤٩ حالة.

كما شملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد ١١٧ مواطن ، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي - فيروس كورونا المستجد - السعار -أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا ) - الأمراض الغير معدية (الضغط و السكر و السمنة) - أورام الصدر - تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل - التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة ) ، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١٠٠ مواطن.



