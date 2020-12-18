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حوادث

حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات بالإسكندرية ومطروح

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:18 م
حملات امنية
حملات امنية
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مصطفى الرماح
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن ، تم إستهدافهم وأمكن ضبط (40 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (عاطلان) .. حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

كما تم ضبط (48 طربة لمخدر الحشيش وكمية مجزئة - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (عاطل – له معلومات جنائية ) .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية.

وتم أيضا ضبط (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (عاطل – له معلومات جنائية ) .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها .
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