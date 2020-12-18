حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات بالإسكندرية ومطروح

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم .





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن ، تم إستهدافهم وأمكن ضبط (40 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (عاطلان) .. حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.





كما تم ضبط (48 طربة لمخدر الحشيش وكمية مجزئة - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (عاطل – له معلومات جنائية ) .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية.





وتم أيضا ضبط (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (عاطل – له معلومات جنائية ) .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح.



