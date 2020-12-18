محافظ أسيوط يوجه بتكثيف أعمال النظافة وتمهيد الطرق وصيانة كشافات الإنارة

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بتكثيف أعمال النظافة بصفة مستمرة يوميا بمعدات الحملات الميكانيكية لمنع تراكم القمامة فضلا عن تسوية وتمهيد الطرق لتحسين حالة الطرق العامة والفرعية بالقرى والمراكز للتيسير على المواطنين في الإنتقالات الداخلية بالإضافة إلى صيانة كشافات الإنارة على الطرق السريعة والشوارع الداخلية بالقرى واستبدال التالف منها وإزالة كافة اللافتات المخالفة ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية.





ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على كافة الظواهر السلبية وتحقيق الانضباط للمدن والمراكز وظهورها بالمظهر الحضاري الذي يليق بالمحافظة والعمل على تنفيذ خطط الدولة للنهوض بالصعيد وفقًا لرؤية مصر 2030.





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وفي هذا الإطار قامت الوحدات المحلية بمراكز وأحياء المحافظة بتنظيم حملات للارتقاء بمنظومة النظافة وتسوية الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ففي الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة محمد حسن الديب رئيس المركز تم شن عدة حملات للنظافة وتسوية وتمهيد عدد من الطرق والشوارع الترابية بواسطة معدات الحملة الميكانيكية بقريتي النواورة والعقال البحري لتسهيل الانتقالات الداخلية للمواطنين وحركة السير وذلك ضمن خطة المركز الموضوعة مسبقًا لتحسين حالة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى.





كما تم تنفيذ حملات نظافة صباحية ومسائية بمركز الفتح تحت إشراف عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وبمشاركة أسامة كامل نائب رئيس المركز ومسئولي قطاع النظافة والاشغالات وتم رفع ما يقرب من 8 طن مخلفات وأتربة بواسطة معدات النظافة والحملة الميكانيكية كما تم تسوية وتمهيد عدة طرق داخلية بنطاق المركز لتسيير حركة المواطنين ورفع كفاءة الشوارع فضلا عن أعمال صيانة إعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة بطريق أولاد سراج/الواسطى بمشاركة وليد جمال رئيس قرية الواسطى.



