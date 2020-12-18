طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة منتخبي مصر وتونس للشباب

اختار الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف طاقم تحكيم جزائري بقيادة لطفى بكواسه لإدارة مباراة منتخب مصر للشباب أمام تونس المقرر انطلاقها بعد قليل على ملعب رادس فى إطار الجولة الثانية بدورة شمال افريقيا.





وتوجه منتخب مصر للشباب منذ قليل إلى ملعب رادس، لخوض مواجهة تونس في دورة شمال أفريقيا.





وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر": المنتخب القومي للشباب في الطريق الي الملعب".





كان شوبير أعلن منذ قليل سلبية مسحة ثنائي منتخب الشباب محمود صابر وأحمد نبيل كوكا، قبل مواجهة تونس المقرر إقامتها اليوم الجمعة، في تمام الثالثة عصرا.





وكتب أحمد شوبير عبر تويتر ": مسحة سلبية جديدة لثنائي منتخب الشباب في انتظار وصول التقرير للسماح للمنتخب بلعب المباراة والتي من المقرر أن تقام في الثالثة بتوقيت القاهرة دعواتكم".





شهدت الأيام الماضية أجواء صعبة خاصة بعد قرار ارسال طائرة خاصة لإحضار اللاعبين من تونس إلا أن اللاعبين تمسكوا باستكمال البطولة رغم القرار الذى صدر بإرسال طائرة خاصة بعد الانسحاب من المباراة الأولى، إلا أن القرار تجاوب مع إصرار وحماس اللاعبين على استكمال المنافسات بعد أن تم استقدام كل من أحمد حسام مدافع الجونة ومصطفى ميسى لاعب سيراميكا كليوباترا من مصر ووصلا أمس الى تونس للانضمام الى صفوف الفريق لاستكمال العدد القانونى لخوض المباراة الثانية .