لنقل 30 ألف راكب.. مطار القاهرة يسير اليوم 230 رحلة جوية

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الجمعة، 112 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 15 الف راكبا، كما يغادر المطار 118 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها حوالي 15 آلف راكبا.





وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 مغادرة ووصول حوالي 30 الف راكب علي متن 230 رحلة جوية ، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، و تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.





وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .



