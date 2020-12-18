خطبة الجمعة من الجامع الأزهر.. الهدهد: أصبحنا نختلف على الشكليات حتى في بيوت الله.. واجبنا أن نعيد القيم الدينية السمحة في حياتنا.. وعلينا استعادة صورة ماضينا المشرقة.. فيديو

خطبة الجمعة من الجامع الأزهر

أصبحنا نختلف على الشكليات حتى في بيوت الله

الله يأمر حيتان البحار أن تستغفر لطالب العلم

لو قرأ أتباع الديانات الأخرى عن الإسلام لاعتنقوه

اعتذر الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن عدم إلقاء خطبة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر، لظروف مرضية، وحل مكانه الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق.

اعتذر الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن عدم إلقاء خطبة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر، لظروف مرضية، وحل مكانه الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق.

وقال الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، إن الأمة في الوقت الحاضر تمر بظروف صعبة يملؤها التخلف والتقهقر الحضاري، فأصبحت تعيش على إنجازات غيرها، في الوقت الذي قادت فيه نفس هذه الأمة العالم ثمانمائة عام وما ضنت بحضارتها على أحد وما ظلم تحت يدها غير مسلم.





وأضاف الهدهد، في خطبة الجمعة بالجامع الأزهر، أن الإسلام جاء رحمة للعالمين وأصبحت هذه الأمة مرمى سهام لغيرها ينهب ثرواتها ويوقد الفتنة بين أطيافها وفي واقعنا الحاضر أصبحنا إلى الاختلاف أقرب إلى الاتفاق وأصبحنا نهتم بالفروع لا بالأصول واختلفنا حتى في بيوت الله.





وأشار إلى أن الأمة أصبحت كالنار الذي يأكل بعضها بعضا، فربما يحدث شجار بين المصلين على أن تضع يديك اليمنى على اليسرى بهيئة معينة في الصلاة وربما تشاجرنا وقطعنا الأرحام لأن اللحية ليست موجودة أو لأن الثوب قصير.



