خطبة الجمعة من الجامع الأزهر.. الهدهد: أصبحنا نختلف على الشكليات حتى في بيوت الله.. واجبنا أن نعيد القيم الدينية السمحة في حياتنا.. وعلينا استعادة صورة ماضينا المشرقة.. فيديو

خطبة الجمعة من الجامع الأزهر
أصبحنا نختلف على الشكليات حتى في بيوت الله
الله يأمر حيتان البحار أن تستغفر لطالب العلم
لو قرأ أتباع الديانات الأخرى عن الإسلام لاعتنقوه
اعتذر الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن عدم إلقاء خطبة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر، لظروف مرضية، وحل مكانه الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق.
ونقل التليفزيون المصري وأثير موجات الإذاعة المصرية شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر، التي تبدأ بقراءة القرآن للدكتور أحمد نعينع.
وقال الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، إن الأمة في الوقت الحاضر تمر بظروف صعبة يملؤها التخلف والتقهقر الحضاري، فأصبحت تعيش على إنجازات غيرها، في الوقت الذي قادت فيه نفس هذه الأمة العالم ثمانمائة عام وما ضنت بحضارتها على أحد وما ظلم تحت يدها غير مسلم.
وأضاف الهدهد، في خطبة الجمعة بالجامع الأزهر، أن الإسلام جاء رحمة للعالمين وأصبحت هذه الأمة مرمى سهام لغيرها ينهب ثرواتها ويوقد الفتنة بين أطيافها وفي واقعنا الحاضر أصبحنا إلى الاختلاف أقرب إلى الاتفاق وأصبحنا نهتم بالفروع لا بالأصول واختلفنا حتى في بيوت الله.
وأشار إلى أن الأمة أصبحت كالنار الذي يأكل بعضها بعضا، فربما يحدث شجار بين المصلين على أن تضع يديك اليمنى على اليسرى بهيئة معينة في الصلاة وربما تشاجرنا وقطعنا الأرحام لأن اللحية ليست موجودة أو لأن الثوب قصير.
وأكد أن الصور في الإسلام هيئات، ولكن بعض الملتزمين بالزي الإسلامي جعلوها وحولوها إلى ركن أركان الإسلام، حتى أن بعضهم قد لا يلقي السلام على آخر لمجرد أن لحيته محلوقة.
وقال رئيس جامعة الأزهر السابق، إن حياتنا ليست سوداء وعلينا استعادة صورة ماضينا المشرقة حينما حكم المسلمون العالم وعلموا اليهود مجانا وكل من كان على أرض الإسلام، لأن الإسلام علمنا أن العلم طلبه لله وليس حكرا على أحد.
وأضاف الهدهد، أن الله يرسل حراسة من الملائكة لطالب العلم ويأمر حيتان البحار أن تستغفر لطالب العالم مع استغفار الملائكة، مشيرا إلى أنه يبنغي علينا التوكل على الله والأخذ بالأسباب كما علمنا القرآن ، فمن إحسان التوكل على الله، هو إحسان الأخذ بالأسباب.
وأكد أنه ينبغي علينا أن نتحلى بالأخبار الإيجابية ونجتنب الشائعات والفتن ونحفظ ألستنا عند الاختلاف.
وقال خطيب الأزهر، إن هذا الدين كلما انهزم أهله كلما زاد انتشارا في بقاع الأرض، ضاربا المثل في أمريكا بأن عدد المسلمين فيها كان مليون مسلم في عام 1970، والآن يناهز عددهم 25 مليونا، مضيفا، أن الهجوم على الإسلام يحمل أتباع الديانات الأخرى على قراءة هذا الدين فإذا قرأوه اقتنعوا له ودخلوا فيه.
وتابع: أما أتباع الديانات الأخرى، إذا رأوا أفعال وسلوك المسلمين، ندموا وحزنوا حزنا شديدا، ولذلك قال احدهم "الحمدلله الذي عرفني بالإسلام قبل أن يعرفني بالمسلمين".
وأكد أن هذا الدين سلوك، وواجبنا أن نعيد القيم الدينية السمحة في حياتنا والعمل على البناء والتعمير، منوها أن النبي قال ما يقرب من 8 آلاف حديث صحيح في 23 يوما ، ولو وزعناها على هذه الأيام لكان نصيب كل يوم حديث واحد وباقي اليوم كله عمل إما عبادة وطاعة وإما عملا في الدنيا وإعمارها، لأن صلاح الدنيا عند المسلمين هو أمر دين وليس أمر دنيا.
وذكر أن السيدة عائشة سئلت عن خلق النبي فقالت "كان خلقه القرآن" ومن بعده سار الصحابة والخلفاء الراشدين، ناصحا بالبعد عن الفرعيات والخلافات ونركز على ما نتفق عليه.