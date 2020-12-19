ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

قانون المعاشات الجديد.. احذر 6 حالات للحرمان من المعاش

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:20 ص
صرف معاشات
صرف معاشات
Advertisements
أحمد أيمن
حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد - الذي تم تطبيقه مطلع العام الجاري بعد موافقة البرلمان وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي - الفئات المستحقة في المعاش، سواء الأرمل أو الأرملة أو الأبناء أو غيرهم من الورثة، حيث أفرد لهم القانون بابا خاصا بهم، تضمن حالات وقف وقطع المعاش.


إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة بالقانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.


ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.


حالات وقف المعاش
يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية:

1- الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقة بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.


2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتبارًامن أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.


حالات قطع المعاش
يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:

1- وفاة المستحق.

2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.

3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :

‌أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

‌ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

‌ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

4-  توافر شروط استحقاق معاش آخر.

وتصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.
Advertisements
Advertisements

قانون المعاشات الجديد.. احذر 6 حالات للحرمان من المعاش

قانون المعاشات.. 4 شروط لحصول الموظف على بدل بطالة بعد انتهاء عمله

حقن مضروبة.. فضيحة مستشفى على الهواء أثناء إعطاء لقاح كورونا للممرضين | فيديو

آيات الرزق في الثلث الأخير قبل الفجر.. بـ33 آية قرآنية لن يعرف الفقر طريقك

أسعار الذهب في مستهل التعاملات.. عيار 21 يسجل 822 جنيها

دعاء زيارة الميت في ذكرى وفاته من 5 كلمات.. يحشره مع المتقين وأصحاب اليمين

أخبار الفن.. زوجة عدوية تكشف حقيقة الاعتداء عليه جنسيا.. ونجوم الفن في حفل دير جست

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم قرار الفيفا.. حسام حسن يفتح النار على أبو ريدة.. وأمير مرتضى يهنئ مجاهد برسالة مثيرة

راجل 100 %.. زوجة عدوية تبكي على الهواء وترد بالمستندات حول الحادث الشهير.. شاهد

أمير مرتضى عن تعيين أحمد مجاهد: هيتهاجم شوية من الإعلامي الفاسد إياه

خالد الصاوي يرفض طلبا لـ أبلة فاهيتا على الهواء ويكشف سبب فصله من المدرسة

18 دعاء بعد الصلاة مستجاب لقضاء الحوائج والفرج والرزق الواسع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلايا سامة في الدماغ.. خطورة النوم المتقطع في رفع نسب الزهايمر

هيونداي تطور محرك تيربو جديدا لطرازات N Line الرياضية.. صور

حقن مضروبة.. فضيحة مستشفى على الهواء أثناء إعطاء لقاح كورونا للممرضين | فيديو