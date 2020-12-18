تراجع مبيعات السيارات في أوروبا بنسبة 12% خلال نوفمبر





كشفت بيانات إقتصادية تراجع مبيعات السيارات في الاتحاد الاوروبي خلال نوفمبر الماضي ، واكد اتحاد مصنعي السيارات الاوروبي في نشرته الشهرية أنه تم تسجيل حوالي 898 ألف سيارة جديدة في دول الأتحاد الاوروبي خلال الشهر الماضي بتراجع 12 % عن الشهر الماضي .







واكد الاتحاد على تواجد انكماش في السوق تزامنا مع فرض العديد من الحكومات الاوروبية الاجراءات الجديدة بهدف احتواء الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد .







وسجلت فرنسا أكبر تراجع خلال الشهر الماضي ، وذلك بنسلة 27 % سنويا في حين تراجعت المبيعات في إسبانيا 18.7 % في حين جاء التراجع محدودا في إيطاليا وذلك بنسبة 8.3 % في ألمانيا 3% سنويا.





كما أثرت جائحة كورونا بشدة على قطاع السيارات ، وسجلت المبيعات في أوروبا تراجعا سنويا خلال عام 2020 باستثناء شهر سبتمبر.









وعلى الجانب الاخر تراجعت مبيعات الأتحاد الاوروبي خلال الأشهر الـ 11 الاولى من العام الحالي بنسبة 22.5 % سنويا إلى 9 ملايين سيارة.







أما في المركز الثاني جاءت مجموعة بي إس إيه الفرنسية والتي تنتج مايقرب 15.4 % من حصة السيارات الاوروبية ثم هيونداي موتور الكورية الجنوبية بحصة قدرها 1.7 وفيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية في المركز الخامس بحصة قدرها 6.6% من المبيعات.



















