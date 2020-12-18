بيوت الله في أنحاء الجمهورية.. أسيوط تفتتح مسجدا جديدا بـ 5 ملايين جنيه.. وبني سويف: 24 حتى الآن في شهرين

*الأوقاف: ضرورة توعية المواطنين بالاجراءات الاحترازية افتتاح مسجد جديد في اسيوط بتكلفة 5 ملايين جنيه





افتتحت مديرية أوقاف بنى سويف ، اليوم الجمعة، مسجد الرحمة بقرية شريف باشا التابعة لمركز بنى سويف بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف.



وأكد الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة أوقاف بنى سويف أنه سيتم افتتاح مسجد الرحمة لترتفع عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ سبتمبر الماضي وحتى الآن إلى 24 مسجدا بكافة أرجاء المحافظة وطبقا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في إعمار المساجد والافتتاحات التي تتوالى.



وأوضح "نظير" أننا نقوم بتوعية المواطنين المقبلين على بيوت الرحمن بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد وهناك لجنة من مديرية أوقاف بنى سويف تقوم بمتابعة المساجد لمراعاة وتنفيذ الضوابط الاحترازية والتأكد من ضرورة ذهاب كل مصل إلى المسجد متوضئا ومصطحبا للسجادة الشخصية "المصلية" ومرتديا الكمامة وحريصا على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد.





وفي الاطار ذاته، أناب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الجمعة اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة لافتتاح مسجد النور بقرية البورة التابعة لمركز أسيوط على مساحة 200 متر بتكلفة 5 ملايين جنيه بالجهود الذاتية وذلك بحضور الشيخ محمد عبداللطيف محمود مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف نائبًا عن الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط وحسني درويش وسيد فرج نائبا رئيس مركز ومدينة أسيوط والعديد من التنفيذيين ومفتشي إدارة أوقاف مركز أسيوط ومواطني قرية البورة.









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وأدى السكرتير العام صلاة ظهر الجمعة بالمسجد وسط جموع المصلين من أبناء القرية وسط تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا من حيث التباعد بين المصليين وارتداء الكمامات واستمع والمصليين إلى الخطبة التي ألقاها الشيخ محمد عبداللطيف وتحدث فيها عن موضوع "الوقاية خير من العلاج" مؤكدًا أن من عظمة الشريعة الاسلامية أنها أمرت بكل خير ينفع الانسان ونهت عن كل شر يضره والمتأمل في النصوص الشرعية يجد أنها أولت صحة الإنسان عناية خاصة حيث يقول تعالى "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" .









ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" وعليه فإننا نؤكد وبقوة على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد واعتبار الالتزام بكل الإجراءات الصحية التي تحددها الجهات المختصة لمواجهة انتشار هذا الفيروس مطلبًا شرعيًا ووطنيًا وإنسانيًا فالواجب يحتم على كل إنسان المحافظة على نفسه وعلى أخيه الإنسان وعلى مجتمعه وعلى الإنسانية جمعاء.









وعقب الصلاة هنأ السكرتير العام أهل القرية بافتتاح المسجد مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف في عمارة المساجد بمشاركة الأهالي مؤكدًا إنه تم افتتاح 7 مساجد جديدة اليوم إضافة إلى ما سبق افتتاحه خلال الثلاث شهور الماضية بالمحافظة ما يقرب من 66 مسجدا يعد سابقة تحسب للأوقاف وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد لافتا أن الاهتمام بالنظافة وحملات التطهير والتعقيم عقب الصلوات يعكس العناية ببيوت الله عز وجل مبنى ومعنى كما أشاد بموضوع الخطبة والتزام أبناء المحافظة بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.







