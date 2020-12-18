جامعة كفر الشيخ في أسبوع.. استضافة مصطفى بكري وسعد الزنط في ندوتين.. و بروتوكول مع البيئة للتوعية بمنظومة المخلفات الصلبة

شهدت جامعة كفر الشيخ، على مدار هذا الأسبوع، العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية والندوات التثقيفية للشباب بهدف حمايتهم من براثن الأفكار المتطرفة والمعلومات المغلوطة، وترسيخ الانتماء الوطني لديهم.





ففي كلية الآداب، نظمت جامعة كفر الشيخ، ندوة تثقيفية تحت عنوان "مصر فى مُواجهة التحديات"، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس الجامعة، حاضر فيها الكاتب الصحفى والإعلامى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور وليد البحيرى عميد كلية الآداب.





وعبر "بكري" عن سعادته بوجوده في جامعة كفرالشيخ موجها الشكر والتقدير للدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة ونائبه وعميد كلية الآداب، وأوضح خلال محاضرته الدور الحيوى التى تقوم به وسائل الإعلام فى تعزيز ثقافة الانتماء والوطنية لدى الشباب، بالإضافة إلى تأثيرات الإعلام على المجتمع ، فضلا إلى عرض دقيق لأهم القضايا على الساحة المصرية.





واستعرض بكري أهم المشروعات الحيوية والقومية التى تحققت فى عهد القيادة السياسية وأثرت فى بناء الدولة المصرية ودور شعب مصر فى المحافظة على وحدة وسلامة وأمن أراضيه، مطالبًا الطلاب بتحري الدقة فيما يقرأون .





وأوضح "بكري"، المؤامرات التي هدفت الي إسقاط الدولة وأشاد بدور القوات المسلحة البواسل في الحفاظ على كيان الدولة المصرية مشيدًا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء أحداث 25 يناير.





كما تحدث عن التخطيط الاستراتيجي والمشروعات القومية مشيرا إلى إنفاق 4.5 ترليون جنيه على المشروعات، كما شرح المبادرات الصحية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية يعيد بناء الدولة من جديد.





وفي سياق متصل، نظمت كلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ، أيضًا - ندوة بعنوان "الوعي وبناء الشخصية المصرية"، حاضر فيها مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال الدكتور سعد الزنط وذلك بقاعة السيمنار بالكلية، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة.





جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتورعبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور نجلاء إبراهيم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد زينة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.









وتناول مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال الدكتور سعد الزنط فى محاضرته لطلاب الجامعة العديد من الملفات والقضايا التى تتعرض لها البلاد مصطلحات ومفاهيم أساسية في واقع الأمن القومي وأثره في بناء الشخصية المصرية و أهمية فهم شبابنا وإطلاعهم على أهم الملفات ذات الصلة بالأمن القومي .





أوضح مدير مركز الدراسات الاسترتيجيه مفهوم الأمن القومي ومستقبله في ظل التحول الرقمي وكيفية تأمين عقول الشباب من أي معلومات خارجية، مضيفة أن مصر أصبحت قادرة على حماية حدودها داخليًا وخارجيًا من خلال تسليح جيشها بأحدث الأسلحة، معبرًا عن سعادته بالشباب الواعي المثقف وقدرته على التحاور في مختلف الموضوعات.





وصرح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، بأن مصر تخوض معارك عديدة على جبهات متفرقة، منها معركة مكافحة الإرهاب ومعركة التنمية الشاملة التى تبنى مصر فيها مستقبل شبابها حتى تكون دولة قوية حديثة تأخذ مكانتها اللائقة بها بين الدول والشعوب كافة وهناك معركة الوعى والفكر وبناء الشخصية المصرية الواعية المدركة للتحديات الكبيرة التى تمر بها البلاد .





وأكد رئيس الجامعة أن هذه الندوات تأتي في إطار تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية والدور الوطني للجامعة؛ لتعريف الطلاب وتعزيز ثقافة الوعي بقضايا الوطن كما تهدف إلى غرس قيم الوطنية والحس الوطني والانتماء لدى الطلاب وتأكيد الهوية الوطنية المصرية وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة، محذرًا من المؤامرات وحروب الجيل الرابع والخامس، وضرورة مواجهتها بنشر الثقافة والوعي الوطني.





وشدد على دور الجامعة في توعية الطلاب بخطورة الأخبار الكاذبة والشائعات من خلال استضافة الشخصيات والرموز الوطنية في الندوات المختلفة طبقا خطة الموسم الثقافي في الكليات مع إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.





وشهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ والدكتور عبد الرازق يوسف دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة البيئة (البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة ) وجامعة كفر الشيخ والمحافظة بديوان عام محافظة كفر الشيخ فى مجال التعاون المشترك لتقديم البرامج التدريبية والتوعوية الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظة كفر الشيخ.





يأتي ذلك استكمالا لمبادرة اتحضر للأخضر التى تم تنفيذها فى الجامعة وفى إطار ما يقوم به البرنامج الوطنى التابع للوزارة من تقديم الدعم الفنى ورفع قدرات العاملين على إدارة المخلفات داخل المحافظة وما تضمه جامعة كفر الشيخ من أعضاء هيئة تدريس يمتلكون الخبرات العلمية والتطبيقية في مجال خدمة المجتمع والبيئة وما لها من أنشطة فى مجالات تدوير المخلفات وإنتاج الوقود الحيوى والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها.





وفي سياق آخر، كرم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الطالبة ملك محمود رمضان عبد العزيز بجامعة الطفل والفائزة بالميدالية البرونزية في أولمبياد كوريا الدولية لشباب المخترعين والتي تم ترشيحها من قبل الدكتور أميرة هشام عكاشه المنسق لجامعه الطفل بجامعه كفر الشيخ.





وحاز اختراع الطالبة ملك محمود رمضان عبد العزيز إجماع لجنة التحكيم الدولية والذي ضم "فرشاة أسنان ذو جانبين وفرشاة أسنان متكاملة للعناية بالفم والأسنان وفرشاة أسنان فكية من السيليكون وتم تسجيل براءتي اختراع ونموذج منفعة لهما.









وقالت الدكتور أميره هشام عكاشة المنسق العام لجامعة الطفل بجامعة كفر الشيخ أن البرنامج يقبل الأطفال التي تتراوح أعمارهم ما بين 9 وحتى 10 سنوات من مختلف محافظات الجمهورية، ويتم توزيعهم، طبقا للمربع السكني.





وأضافت عكاشة بأن أكاديمية البحث العلمي تدعم البرنامج من الناحية التقنية والتمويل المالي ووضع المناهج العلمية لتتناسب مع كل فئة عمرية ومتابعة التنفيذ لاكتشاف المواهب العلمية والمبتكرين والمخترعين في مراحل مبكرة من عمرهم واحتضانهم، كمايقدم البرنامج 7 تخصصات علمية مختلفة موحدة وهي الطاقة والمياه والصحة والتنوع البيولوجي والعلوم الإنسانية والفنون والمصريات.





وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ إن برنامج "جامعة الطفل" بجامعة كفرالشيخ يعد أحد برامج نشر الثقافة العلمية واكتشاف الأطفال الموهوبين في العلوم الأساسية في مرحلة ما قبل الجامعة و أن الجامعة تعمل علي تنفيذ أهداف الدولة ورؤيتها فى دعم الموهوبين و إتاحة فرص حقيقية لاكتشافهم ودعمهم في مختلف المجالات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعاية النابغين والموهوبين من الطلبة والباحثين ورعاية الطلاب المتفوقين والمبتكرين و الطلاب المتعثرين والطلاب ذوى الهمم.



