إعادة افتتاح ميدان الفواخرية بالعريش أمام الحركة المرورية

وأكد اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، أنه طبقا لتعليمات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وبالتنسيق مع اللواء مدير الأمن بتيسير حركة المرور والحركة التجارية تم افتتاح الميدان تسهيلا على المواطنين أثناء تحركاتهم الي المناطق المجاورة للميدان او التحرك تجاه وسط العاصمة العريش.وقد تم افتتاح محاور الميدان الرئيسية فى الاتجاهين المؤديان الى شارع أسيوط المؤدي الي حي المساعيد و شارع 23 يولية المؤدي الي وسط المدينة .. لأول مرة منذ 4سنوات تقريبا ، حيث تربط المحاور بين ميدان الفواخرية وشارع سوق الخميس ، الى جانب ان الميدان يرتبط بجميع المحاور والشوارع الفرعية المحيطة بالميدان والتي تمثل سوق تجاري لتجارة الأعلاف والبقوليات وتجار الجمله .وأضاف نائب محافظ شمال سيناء، أن افتتاح الميدان من الاتجاهين يخدم المنطقة السكنية ذات الكثافة الكبيرة بالفواخرية ،خاصة السمران وحي الصفا، كما يعيد الفرصة من جديد أمام اصحاب المحلات لإعادة فتح المحلات ومزاولة الأنشطة التجارية المطلة على الميدان .وأشار اللواء هشام الخولي ، الى قيام مجلس مدينة العريش بتأهيل الميدان وانارته بالكامل تحت اشراف اللواء ماجد محمد احمد رئيس مدينة العريش.وقد لاقي افتتاح ميدان الفواخرية ارتياح شديد من حانب المواطنين ، وقال بشير منيور مواطن من مدينة العريش ان ميدان الفواخرية يعتبر شريان الحياة في المنطقة المجاورة لسوق الخميس الأسبوعي للعاصمة العريش، والذي يعد ملتقي لجميع التحار في قري و مراكز المحافظة، وكذلك المحافظات المحاورة، وهذا بدوره يعيد الحياة ويعمل علي تيسير الحركة المرورية والنشاط التجارى .ومما يذكر أنه تم خلال الفترة الأخيرة افتتاح عدد من المحاور بميادين وشوارع العاصمة العريش لاعادة وتيسير الحركة المرورية بها، من بينها محور ميدان الساعة بجوار البنك الاهلي،علاوة علي توسعة الحارة المواجهة لمزطقة كنيسه ماري جرجس بالعريش،وفي مركز الشيخ زويد شرق العريش ،أعيد العمل من جديد بديوان الادارة التعليمية بمدينة الشيخ زويد بعد رفع الكمين المجاز وكذلك مدرسة الشيخ زويد الاعدادية للبنات والاي توقف العمل بها منذ عام2017م تقريبا، بسبب العمليات الإرهابية التي شهدتها المنطقة وقتها، علاوة علي افتتاح محور الضراءب العقارية بالمدينةاقرا ايضا: