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أخبار العالم

الأول منذ سقوط البشير.. قرار عاجل من النائب العام السوداني

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:47 م
عمر البشير
عمر البشير
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محمود نوفل
أصدر النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، قرارا هو الأول من نوعه منذ سقوط الرئيس السوداني المعزول عمر البشير حيث طالب وكلاء النيابة بمصاحبة قوات من الشرطة الأمنية بغرض مواكب 19 ديسمبر، والتنسيق مع لجان الميدان لمشاركة عناصر منهم في عملية الترتيب مع النيابة العامة"، ومنعهم من "استخدام القوة المفرطة تحت أي ظروف".


وعقد النائب العام تاج السر الحبر ، اجتماعا مع وزيري الداخلية والحكم المحلي ووالي الخرطوم، إضافة إلى قيادات شرطية رفيعة، بحث تأمين مواكب 19 ديسمبر، التي توافق الذكرى الثانية للثورة السودانية التي أطاحت بحكم عمر البشير.

وذكرت النيابة العامة، إن النائب العام "منع استخدام الرصاص أو الغاز المسيل للدموع في تفريق التجمعات السلمية استصحابا لمبدأ الحق في التعبير السلمي وتقديم المطالب السلمية لجهات الاختصاص" في احتجاجات أعلنت لجان المقاومة تنظيمها غدا السبت، في سابقة هي الأولى من نوعها، بحسب موقع "سودان تربيون". 

وأمر النائب رؤساء النيابات العامة بتكليف "عدد كافٍ من وكلاء النيابة لتغطية التجمعات وضمان تيسير العمل بالنيابات خلال المواكب السلمية".

وقال البيان إن النائب العام أمر كل وكيل نيابة من المصاحبين للقوات بـ"تدوين قيود بتحركاته وأي أوامر يصدرها داخل يومية تحري، إضافة إلى عدد القوات المصاحبة له وقائدها وحصر الأسلحة والذخائر وعبوات الغاز المسيل للدموع قبل وبعد التحرك".

وطالب النائب العام وكلاء النيابة بـ"الإشراف على التحري الفوري مع المقبوض عليهم.
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