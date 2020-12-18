ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري المصري.. إنبي يتقدم على مصر المقاصة بهدف كريم طارق بالشوط الأول

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:46 م
انبي
انبي
Advertisements
عبدالله هشام
انتهت احداث الشوط الاول بتقدم فريق انبي علي منافسه مصر المقاصة بنتيجة هدف دون رد في المباراة المقامه حاليا علي ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري . 

جاء هدف فريق إنبي عن طريق كريم طارق في الدقيقة 11 من عمر اللقاء . 

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة تشكيل فريقه لمواجهة انبي علي استاد المقاولون العرب في ختام الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز  

وجاء تشكيل مصر المقاصة كالتالي : 
حراسة المرمى: محمود حمدى
 
الدفاع: رجب عمران وأحمد مودي وعاصم سعيد وعصام صبحي 
 
خط الوسط: مصطفى شبيطة وأحمد صبيحة ومروان حمدي وهشام محمد
 
الهجوم: باولن فوافي وصلاح عاشور
 
ويدخل مصر المقاصة اللقاء بقيادة إيهاب جلال بدون نقاط بعد خسارته الجولة الافتتاحية امام الأهلي كذلك الحال بالنسبة لانبي بقيادة حلمي طولان حيث لا يمتلك الفريق البترولي أي نقطة بعد خسارته الجولة الاولي امام اسوان.

علي جانب اخر أعلن حلمي طولان تشكيل انبي كالتالي : 
"محمود جاد، على فوزى، رامى صبرى، عبد الرحمن عامر، كريم طارق، محمد مرسى وحامد إسماعيل وهشام عادل ودينو بيتر وكريم فؤاد ومصطفى عادل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

24 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الأهلي

أفشة ومعلول على رأس القائمة.. الأهلي يبدأ اليوم مشوار البطولة الـ 43 أمام مصر المقاصة

خلطة موسيماني.. تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلي لمواجهة المقاصة اليوم

خالد عبد العاطي مخرجًا للقاء الأهلي والمقاصة في الدوري.. الليلة

ميسي يربك الحسابات.. كيف يخطط إيهاب جلال لإسقاط إمبراطورية الأهلي بعد الثلاثية

الأهلي ضد المقاصة .. تاريخ مواجهات إيهاب جلال أمام المارد الأحمر

ترشيحاتنا

ارتفاع مفاجئ لـ الدولار بعد التراجع لأدنى مستوى في عامين ونصف

رسميا.. طبية الكاف توافق على إقامة مباراة منتخبي مصر وتونس للشباب

بعد تبادل الاتهامات بين البلدين.. إثيوبيا تستدعي السفير السوداني في أديس أبابا

فوائد عديدة لتناول البليلة قبل النوم.. وطريقة تحضيرها

ملكة جمال إنجلترا تتخلى عن لقبها لإنقاذ العالم من وباء كورونا

بوتين ينفعل على صحفي بسؤاله عن لجوء سياسي محتمل لترامب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد عديدة لتناول البليلة قبل النوم.. وطريقة تحضيرها

بعد وفاته بكورونا.. قصة رئيس بوروندي السابق المحكوم عليه بالسجن

أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات نيللي كريم في عيد ميلادها