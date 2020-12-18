أخبار التعليم ..الجامعة الأمريكية: جارِ اعتماد نتيجة امتحانات خريف 2020 والإعلان عنها خلال أيام..إحالة مدرس للنيابة تحرش بتلميذة أثناء درس خصوصي بـ بني سويف..وفد جامعي يسافر إلى جيبوتى

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار والأحداث المهمة الخاصة بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم:





ائتلاف معا نستطيع يطالب التعليم برفع

المواد غير المضافة للمجموع من جداول امتحانات طلاب المدارس





صبحي: دور وكالة الفضاء المصرية هام

وعظيم والوزارة لها أندية علوم كثيرة بمراكز الشباب

رعاية شباب جامعة القاهرة تطلق مسابقة

حفظ القرآن الكريم وحفظه

الأحد ... تطبيقية حلوان تنظم مؤتمر

"رؤى مصرية صينية"

الجامعة الأمريكية: جارِ اعتماد نتيجة

امتحانات خريف 2020.. والإعلان عنها خلال أيام

بقيمة 210 ملايين جنيه.. جامعة القاهرة

تمول 106 مشاريع بحثية بالتعاون مع مؤسسات دولية

تعيين محمد عبد اللطيف قائما بأعمال

عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة

استغرقت 8 ساعات.. نجاح جراحة نادرة لـ

جبهة طفلة بـ مستشفى طنطا التعليمي

إحالة مدرس للنيابة تحرش بتلميذة أثناء

درس خصوصي بـ بني سويف





وفد جامعي يسافر إلى جيبوتى قريبا

لتأسيس فرع لجامعة طنطا



