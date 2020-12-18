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تعليم

تعرف على شروط المشاركة فى مسابقة الطالب المثالى بجامعة حلوان

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:54 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر

 تنظم إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مسابقة الطالب والطالبة المثاليين، في إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية التي تساهم في تنمية مواهب وقدرات الطلاب لتعميق مفاهيم المثالية لديهم، وتشجيع مفهوم المنافسة الإيجابية بينهم.

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 وقال مسؤلى رعاية شباب جامعة حلوام انه يتنافس الطلاب في مسابقة الطالب و الطالبة المثالين فى عدة نقاط 

 

- مهارات اللغة الأجنبية الأولى

 

- مهارات اللغة الاجنبية الثانية

 

- المظهر والشخصية

 

 

- اسئلة فى المعلومات العامة

 

-  والدورات التدريبية السيرة الذاتية الشخصية، واللقاءات الطلابية داخليًا وخارجيًا.

 

  و اضاف مسؤلى المسابقة انه  يقوم بتحكيم المسابقة عددًا من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكليات المتخصصة و يرأس لجنة التحكيم  الدكتور محمد الدسوقي الاستاذ بكليه التربيه.

   

وتقام المسابقة   تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠ بمقر مجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعي.

   جدير بالذكر انه قد أعلنت جامعة حلوان برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة و الدكتور حسام رفاعي  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب العدد النهائي للطلاب المقبولين للترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى  2020-2021 بإجمالي 771 طالبا وطالبة، بمختلف كليات الجامعة بمعدل 445 طالبا، 326 طالبة، بحيث تتم الانتخابات  في 8 كليات من كليات جامعة حلوان  في 34 لجنة انتخابية، و13 كلية بالتزكية وهم كليات (التمريض - التربية - الطب - الحاسبات والذكاء الاصطناعي - العلوم - الصيدلة - السياحة والفنادق - التربية الموسيقية - التربية الرياضية بنات - الفنون الجميلة - التكنولوجيا والتعليم - الاقتصاد المنزلى - الخدمة الإجتماعية).

  

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