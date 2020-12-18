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أخبار البلد

أخبار السوشيال ميديا.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ عمرو دياب.. وعبد الله السعيد يحتفل بتيشرت شيكابالا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 04:00 م
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.


شارك محمد بركات لاعب النادي الاهلي جمهورة عبر إنستجرام بصورة له مع محمد شوقي ومحمد بركات ووائل جمعة وعصام الحضري.

وعلق محمد بركات على الصورة التي جمعت بين لاعبي الأهلي السابقين قائلا " اللمه الحلوة".





احتفل عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز بتيشرت شيكابالا لاعب نادي الزمالك بعد تبادلهما امس التيشيرتات بعد نهاية المباراة التي جمعت بين بيراميدز والزمالك في الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ونشر عبر الله السعيد عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة بتيشرت الزمالك الخاص بشيكابالا وعلق عليه بإيموشن قلب.





مازح تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، الفنان عمرو دياب بعد اظااقة تحدي لغناء أغنية الجديده  "محسود "

وكتب تركي ال الشيخ عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر  موجها كلامه لعمرو دياب "‏‎ لسى محدش غنها احلى من صوتي أنا يانجم ... يبقى اناكسبت الرهان".



احتفل فيرجيل فإن دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي بتواجده في التشكيل الأفضل لهذا العام وفقا لاختيار الفيفا. 

ونشر فإن دايك صورة لفريق العام وعلق عليها قائلا "ليس بفريق سيء فخور بكوني في فيفا فيفبرو  للعام الثاني على التوالي". 
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