أخبار التوك شو.. افتتاح مسجد تحيا مصر بالأسمرات 3.. وتامر حسني يحيي حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.









أكد المهندس حسن الغندور رئيس حي الأسمرات، إن هناك دعوة من محافظ القاهرة لإقامة شعائر صلاة الجمعة من مسجد تحيا مصر بالأسمرات 3.

وأضاف الغندور خلال لقائه لفضائية اكسترا نيوز أنه تم تسكين 5 آلاف وحدة بالمرحلة الثالثة حتى الآن.









أكد محمد فوزي المتحدث بأسم وزارة الشباب والرياضة أن الوزارة تلعب دور مجتمعي هام مع ذوي القدرات و هناك مكتب خاص داخل الوزارة والدولة أيضا تهتم بهذا الملف.

وأضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن وزارة الشباب والرياضة قامت بتكريم أحد الأشخاص من ذوي الهمم وهو السباح العالمي محمد الحسيني وقام الوزير بجعله أحد منسقي الأنشطة الخاصة بذوي القدرات.









استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، تقديم الإعلاميتان منة الشرقاوي وليندا عبداللطيف، حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقسا مائلًا للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا، وباردًا ليلًا مع رياح معتدلة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، سقوط بعض الأمطار الخفيفة على الوجه البحري مع تكون شبورة مائية صباحا على القاهرة، وأن يكون الطقس معتدلا نهارا على السواحل الشمالية وبارد ليلا مع رياح معتدلة، وسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق وشبورة مائية صباحا.







خصص برنامج "8 الصبح" فقرة بعنوان "مذيع الطفل" تضمنت جولة خاصة من متحف القوات الجوية بصحبة أبناء الشهداء.

وقدم فقرة اليوم من البرنامج مع الإعلامية داليا أشرف كلا من: عمر أحمد شبراوي (٧سنين) ابن البطل الشهيد أحمد شبراوي من أبطال ملحمة البرث(الجيش) و ياسين (١٥ سنة) ابن البطل الشهيد علي فهمي (الشرطة) و جني(١٣) سنة ابنة البطل الشهيد هشام حسني (القوات الجوية).









قال الدكتور وليد البطوطي مستشار وزير السياحة الأسبق، إن السياحة الداخلية بمثابة صمام الأمان الذي يؤمن قطاع السياحة في اللحظات الصعبة، مؤكدا أن هناك العديد من الأماكن السياحية التي اعتمدت على السياحة الداخلية في الفترة الأخيرة.

وأضاف البطوطي خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن العديد من الفنادق والمنتجعات السياحية مثل شرم الشيخ والاقصر وأسوان والفيوم وغيرها بها عدد من العمالة وفي حاجة إلى نسب إشغال جيدة، بناء على تعليمات من وزارة السياحة.

خالد فتحي: تامر حسني يحيي حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد.. فيديو

أكد الكابتن خالد فتحى نائب مدير بطولة العالم لكرة اليد، أن هناك استعدادات قوية تمت لاستضافة بطولة العالم لكرة اليد، مشيرا إلى انطلاق البطولة على الأراضى المصرية خلال شهر يناير.

وأضاف فتح،خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " دى إم سي" تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن البطولة ستشهد حضور جماهيري، وتم التوصل حتى الآن أن تكون نسبة الحضور 30%.

محافظ الشرقية: توقيع غرامات على السائقين حال عدم ارتداء الكمامات.. فيديو

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة بها كثافة سكانية عالية وبها العديد من المدن الصناعية كالعاشر من رمضان ومدينة بلبيس الصناعية مما يعني أن هناك تحركات كبيرة من السكان بالمحافظة .

وأضاف غراب خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن هناك العديد من نقاط التفتيش بالمحافظة وليس في بلبيس فقط للتأكيد على ارتداء الكمامات من قبل السائقين وعلى مستوى المحافظة.







قالت راندا أبو الحسن الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن مسيرة منطقة آثار الهرم لدمج الأشخاص ذوي القدرات الخاصة في المجتمع تهدف إلى تسليط الضوء على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير التكنولوجيا المساعدة، مشددًا على أن المكتب يسعى أن تكون مصر هي بداية المسيرة التي ستصل إلى نيويورك لتسليط الضوء على التكنولوجيا المساعدة والتغيير المناخي وحقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت خلال تصريحات مع جيرمين إبراهيم مراسلة القناة الأولى "أشكر كل الشركاء لأن هذا النشاط وسيلة لتوصيل الخبر، لكن الدولة المصرية كانت ملتزمة والرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق أنشطة مختلفة، وأشكر وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار".









قالت شيماء النجار صاحبة أول مشروع وعلامة تجارية مصرية لملابس مصابي الكسور والجراحات، إن ما شجعها على توسيع الفكرة هي ردود الأفعال من الدائرة المحيطة بها وتحديدًا من الأشخاص الذين خضعوا لكسور وعمليات جراحية، إذ ساعدت هذه الملابس على تحسين حالتهم النفسية وقدرتهم على الحركة، وبالتالي فإنها عملت على توصيلها لأكبر عدد من الناس، مشددة على أن ردود الأفعال كانت إيجابية للغاية، إذ أنها سهلت عليهم خلع الملابس والتغيير على الجرح. وأضافت "النجار" خلال تصريحات عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى: "لا توجد تصميمات جاهزة أو صعبة، لكن كل تصميم يتوقف على كل حالة، وبالتالي فهي تتواصل مع الطبيب المختص لمعرفة طبيعة الملابس المطلوبة، لكن مع الوقت اكتشفت أن هناك تصميمات مفيدة لأكثر من حالة، مثل تصميمات حالات جروح القدم تكون كلها مفتوحة من ناحية الجرح، أما التصميمات الخاصة بجراحة القلب فإنها تكون مفتوحة من منطقة الصدر وبالتالي يمكن استخدامها لجراحات القلب والثدي".







قالت الدكتورة نهلة إمام خبيرة التراث الثقافي بأكاديمية الفنون، تعليقا على تسجيل نسيج الصعيد على قوائم التراث غير المادي باليونيسكو، إن صعيد مصر سجل السيرة الهلالية والتحطيب في اليونيسكو من قبل.

وأضافت خلال تصريحات عبر القناة الأولى، أن فكرة تسجيل النسيج اليدوي بالصعيد نشأت من جمعية أهلية تحمل اسمه "الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية"، من خلال عملها مع المجتمع الصعيدي في سوهاج وقنا على تسجيل وعمل كتاب عن النسيج.



