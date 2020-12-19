عملية إرهابية خطيرة تستهدف تونس.. تفاصيل

تمكنت مؤخرا مصالح الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة فى تونس من كشف عنصر إرهابي عملياتي بايع ما يسمى التنظيم الإرهابي "داعش" كان يُخطط لتنفيذ عملية نوعية بالبلاد.









وتمت العملية وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية التونسية، بعد عملية نوعية استباقية، وبناءً على معلومات استخبارتاية وبالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني وبإشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.









واعترف العنصر الإرهابي بتلقيه دروسا معمقة في كيفية صنع المتفجرات والمواد السامة عبر الفضاء الافتراضي وشروعه في القيام بالأعمال التحضيرية لتنفيذ عملية نوعية وشيكة على شاكلة "الذئاب المنفردة" بعد توفير المستلزمات الضرورية لذلك، إلا أن الإسراع بإيقافه في الوقت المناسب حال دون تنفيذ مخططاته الإرهابية.









وتم حجز كمية هامة من المواد الأولية لصنع المتفجرات والأجهزة الإلكترونية المختلفة.









بإحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر القاضي المتعهد في شانه بطاقة إيداع بالسجن.