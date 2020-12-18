3 وزراء ومحافظ القاهرة يؤدون أول صلاة جمعة بمسجد "تحيا مصر".. وزير الأوقاف: أدعو جميع المصريين لمشاهدة التحول في حياة أطفال الأسمرات.. أشرف صبحي: إنشاء مدن رياضية ومراكز شباب متكاملة الخدمات.. صور

3 وزراء ومحافظ القاهرة يؤدون أول صلاة جمعة من مسجد "تحيا مصر"

وزير الأوقاف: أدعو جميع المصريين لمشاهدة التحول في حياة أطفال الأسمرات

وزير الشباب يشيد بتنوع الأنشطة الرياضية المقدمة لأبناء حي الأسمرات









شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، برفقة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، خطبة وصلاة الجمعة، بمسجد تحيا مصر بالأسمرات، على هامش افتتاح المسجد.





وأدي خطبة الجمعة بالمسجد الدكتور رمضان عفيفي مدير عام الإرشاد بديوان عام وزارة الأوقاف ، وتناول موضوع الخطبة: “الوقاية خير من العلاج” للتأكيد على أهمية الوقاية بصفة عامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة كورونا بصفة خاصة.





واصطحب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال زيارته لمدينة الأسمرات، محافظ القاهرة ووزراء التنمية المحلية والشباب والرياضة والقوى العاملة ومفتي الجمهورية.





وقال وزير الأوقاف: بعد جولة واسعة بالمدينة ولقاء شباب وأطفال الأسمرات (٣)، وبناء على ما لمسناه من تغير إيجابي جذري في السلوك ، نستطيع أن نؤكد وباطمئنان أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح في بناء الإنسان ، وأن ما شاهدناه من استثمار في البشر وبخاصة النشء والشباب أمر يدعو إلى العزة والفخار .





وتابع: أدعو المصريين جميعا وبخاصة تلك المنظمات المتشدقة بمفاهيم قاصرة ومحدودة وموجهة عن حقوق الإنسان لزيارة هذه المنطقة وسائر المناطق المماثلة التي أقامتها الدولة المصرية وبخاصة ما أقامته لأهالي المناطق الأولى بالرعاية ، ولَم يقف الأمر عند توفير المسكن الآدمي الملائم ، إنما كان توفير هذا المسكن نقطة انطلاق حقيقية لبناء الإنسان ، مما يجعلنا نقول بملء أفواهنا : شكرا سيادة الرئيس ، وتحيا مصر .





وتفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برفقة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مركز شباب حي الأسمرات، عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد الأسمرات ٣.





شملت الجولة تفقد ملاعب المركز وسط تواجد مكثف من قبل أبناء حي الأسمرات من النشء والشباب المشاركين في ألعاب كرة القدم، الكونغوفو، والكاراتيه.





وأشاد وزير الشباب والرياضة بتنوع الأنشطة الرياضية المقدمة لأبناء حي الأسمرات، والاقبال الكبير على المشاركة بها في إطار تقديم كافة الخدمات الشبابية والرياضية لأبناء حي الأسمرات َ، والمساهمة في تنشئتهم بصورة سليمة فكريًا وصحيًا وبدنيًا من خلال ممارسة الرياضة.



