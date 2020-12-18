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منوعات

براءة الأطفال.. أشهر طفل يشعل السوشيال ميديا بقصة حبه لـ بسنت ..فيديو

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:35 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديوهات لطفل يدعي"محمد"، يبلغ من العمر 6 سنوات ، يشكو فيها من خيانة طفلة في نفس عمره  مع طفل آخر يدعي" ياسين" بأسلوب فكاهي تلقائي لا يتناسب مع سنه على الحديث والارتجال مما اثار دهشة البعض.

واحتلت قصة حب الطفلين  "محمد و بسنت " حديث  السوشيال ميديا في الساعات الاخيرة،  وبالطبع هي تعبر عن براءة الأطفال في التعبير عن مشاعرهم البريئة بكل تلقائية، وشارك والد الطفل "محمد" القصة الكاملة لرد فعل ابنه على مشاجرته داخل الفصل مع أحد زملائه الذي  يدعى "ياسين"، دفاعا عن حبه لتلميذة تدعى بسنت.

التقت كاميرا صدى البلد بالطفل محمد ووالده المطرب حسام الشرقاوي بمنزله بالمهندسين بعد ان انتشر الفيديو على السوشيال ميديا.

وقال الطفل محمد بتلقائية و عفوية  : بحب  بسنت وعلى طول بتتكلم معايا في الدرس يبقى أكيد بتحبني، وبضايق لما بتقف مع ياسين.

واستكمل : ياسين ضربني لما بسنت خدت مني كل الحاجات اللي جبتهالها وخدت من ياسين حاجة واحدة بس ،وهو افتكر اني سلطتها و اداني بالبوكس في سناني و اتكسرت

واضاف : بحب بسنت عشان طيبة ولما اكبر و ابقى دكتور هتجوزها و لو موافقتش هفضل اتحايل عليها

واستطرق والد الطفل قائلا  :لاحظت من فترة ، تعلق ابني  محمد بزميلته بسنت، وقالي يا بابا أنا بحب بسنت، مهتمتش وقتها  بكلامه، لكن لفتت نظري ردود افعاله البرئية فصورت اول فيديو بالصدفة واتفاجئت بانتشاره وحب الناس لموهبته الفكاهية ودمه الخفيف في تعبيراته.

واستكمل : أنا صورت فيديو محمد عن طريق الصدفة و سعيد بتلقائية ابني ،و أنا مش بتاجر بابني خشوا شوفوا مشاهداتي على السوشيال ميديا قد إيه، ،وهناك اعمال  قادمة لمحمد في المستقبل.
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