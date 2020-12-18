بعد إيجابية مسحة لاعب جديد.. مصير مجهول ينتظر مباراة منتخب مصر للشباب أمام تونس

كشف وليد ماهر المنسق الإعلامي لمنتخب مصر آخر تطورات أزمة مباراة مصر وتونس، التي كان من المقرر إقامتها في تمام الثالثة عصرا، على ملعب رادس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دورة شمال أفريقيا.





وذكرت قناة تونس الوطنية، منذ قليل أن مسحة أحد لاعبي منتخب الشباب جاءت إيجابية، وبالتالي يصبح منتخب مصر غير مؤهل لخوض المباراة.





وقال وليد ماهر في تصريحات صحفية: "تجرى حاليا مشاورات بين رئيس اللجنة الطبية لاتحاد شمال أفريقيا وسكرتير الكاف بشأن مصير المباراة.





وتابع:" ما يحدث معنا هو تكرار لموقف مباراة ليبيا، لكن لا أعلم حتى الآن مصير المباراة".