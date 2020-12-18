إخلاء سبيل المتهم بتخريب تمثال الحصان أمام نفق أبو الريش بكفالة

كما أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محمد محمود رئيس حي أول الزقازيق بنقل الحصان الحديدي الكائن بميدان نفق أبو الريش بمدينة الزقازيق إلي مقر الحملة الميكانيكية بحي أول، والبدء فورًا في أعمال إصلاحه من قبل مهندسين مختصين وإعادة تركيبه مرة أخري في الميدان وذلك بعد أن تعرض لتلفيات ومحاولة سرقة من قبل الخارجين علي القانون.





وكانت غرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام قد تلقت إخطارا من رئاسة حي أول الزقازيق تفيد بوجود الحصان الحديدي بميدان نفق ابو الريش ملقي علي الأرض وبه تلفيات بعد أن رصدت قوات الشرطة سيارة يستقلها أشخاص مجهولون يحاولون سرقة التمثال وتم تحرير محضر بالواقعة تم تحرير محضر رقم ١٤٧٨٦ جنح اول الزقازيق ضد ع.. م. م. م وم. م. م ،، ليوجه المحافظ رئيس حي أول بنقل الحصان لمقر الحملة الميكانيكية وإصلاحه.



