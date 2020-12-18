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حوادث

إخلاء سبيل المتهم بتخريب تمثال الحصان أمام نفق أبو الريش بكفالة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:19 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد مصدر بقسم أول الزقازيق إنه تقرر إخلاء سبيل المتهم بمحاولة تخريب وسرقة تمثال "حصان" من أمام نفق أبو الريش بمدينة الزقازيق، بكفالة 2000 جنيه على ذمة التحقيق.

كما أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محمد محمود رئيس حي أول الزقازيق بنقل الحصان الحديدي الكائن بميدان نفق أبو الريش بمدينة الزقازيق إلي مقر الحملة الميكانيكية بحي أول، والبدء فورًا في أعمال إصلاحه من قبل مهندسين مختصين وإعادة تركيبه مرة أخري في الميدان وذلك بعد أن تعرض لتلفيات ومحاولة سرقة من قبل الخارجين علي القانون.

وكانت غرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام قد تلقت إخطارا من رئاسة حي أول الزقازيق تفيد بوجود الحصان الحديدي بميدان نفق ابو الريش ملقي علي الأرض وبه تلفيات بعد أن رصدت قوات الشرطة سيارة يستقلها أشخاص مجهولون يحاولون سرقة التمثال وتم تحرير محضر بالواقعة تم تحرير محضر رقم ١٤٧٨٦ جنح اول الزقازيق ضد ع.. م. م. م وم. م. م ،، ليوجه المحافظ رئيس حي أول بنقل الحصان لمقر الحملة الميكانيكية وإصلاحه.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ أوضح رئيس حي أول الزقازيق أنه تم رفع الحصان من الميدان ووضعه في الحملة الميكانيكية وتجميع الأجزاء المتساقطة منه والتواصل مع المهندسين المختصين للبدء فورًا في أعمال إصلاحه لإعادة تركيبه مرة أخري بالميدان.
إخلاء سبيل المتهم بتخريب تمثال الحصان أمام نفق أبو الريش بكفالة
إخلاء سبيل المتهم بتخريب تمثال الحصان أمام نفق أبو الريش بكفالة
إخلاء سبيل المتهم بتخريب تمثال الحصان أمام نفق أبو الريش بكفالة
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