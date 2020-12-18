ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الميثاق الوطني شرط وحيد.. باسيل: يجب تشكيل الحكومة بسرعة وتقديمها عيدية للبنانيين

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:34 م
وزير الخارجية اللبناني
وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل
Advertisements
أحمد محرم
قال وزير الخارجية اللبناني السابق ورئيس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل إن التيار لم يضع أي شرط على التشكيل سوى أن يكون التأليف على أساس الميثاق الوطني.

وأضاف باسيل، عقب لقاء جمعه مع بطريرك الموارنة بشارة بطرس الراعي "استعرضنا الموضوع الحكومي وتم التوافق على كل الأمور ومن الضروري أن تكون هناك حكومة عيدية للبنانيين وأن تكون قادرة على تحقيق الإصلاح".

وأوضح باسيل أن "على الحكومة أن تكون قادرة على تحقيق الإصلاح المطلوب وبسرعة كما توافقنا على مفهوم المعايير الواحدة في التأليف".

وتابع باسيل "الحكومة تنتهي بوقت قصير جدا فور اعتماد معايير واحدة موحدة وتحدثنا مع البطريرك الراعي في هم البلد وبقاء اللبنانيين والمسيحيين في الشرق".

وقرر الإدعاء العام اللبناني، أمس الخميس، تعليق التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، لمدة 10 أيام.

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، علّق المدعي العام في انفجار مرفأ بيروت تحقيقاته لمدة 10 أيام، بعد طعون قانونية على سلطته من نفس المسؤولين البارزين، الذين وجه لهم اتهامات بالإهمال الذي أدى إلى وقوع الانفجار.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، رفض الخضوع لاستجواب القاضي فادي صوان في إطار التحقيقات بملف انفجار مرفأ بيروت.

وقال المصدر الرسمي من مكتب رئيس الوزراء، إن المحقق العدلي فادي صوان اتصل بمكتب دياب الأسبوع الماضي ليطلب موعدا معه الاثنين الماضي، لكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب. 

وكان المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت وجه اتهامات بالإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص، إلى حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير المال السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ريس صوان أخطأت في العنوان.. الطبش تغرد عن تحقيقات مرفأ بيروت

لبنان.. تحديد موعد جلسة استجواب حسان دياب في قضية مرفأ بيروت

بعد رفضه المثول.. قرار عاجل من قاضي التحقيقات بشأن دياب في قضية تفجير مرفأ بيروت

لبنان.. تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

ترشيحاتنا

مفاجآت في تعذيب طفل الهرم.. النيابة تكشف هوية والديه من صحيفة السوابق

الأعراض تشتد.. مسئولون فرنسيون: ماكرون يعاني من الحمى والسعال والإنهاك

كارثة تضرب السياحة بسبب كورونا.. تراجع 72% والخسائر المادية أرقام فلكية.. تفاصيل

لمواجهة كورونا.. ترامب يعلن الموافقة على لقاح موديرنا وبدء توزيعه الفوري

في انتظار قرار اللعب.. سلبية مسحة ثنائي منتخب الشباب قبل مواجهة تونس

القومي المرأة يشكر النائب العام ويعلن استعداده لتكوين فريق عمل للدفاع عن سيده الكرم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على ارتفاع 2000 قدم.. لحظة سقوط "آيفون" من طائرة.. ومفاجأة بعد العثور عليه

فوائد عديدة لتناول البليلة قبل النوم.. وطريقة تحضيرها

بعد وفاته بكورونا.. قصة رئيس بوروندي السابق المحكوم عليه بالسجن