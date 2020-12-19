قطع المياه عن بيلا 6 ساعات لأعمال الصيانة.. تفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن انقطاع خدمة المياه عن مدينة بيلا يوم غدا الاحد الموافق20/12/2020 من الساعة 9 صباحا ً وحتى الساعة 3 عصرا من نفس اليوم .





وأوضحت الشركة فى بيان لها ، أن ذلك القطع للخدة يأتى نظرا لقيامها بأعمال الصيانه فى لوحه الكهرباء الرئيسيه بمحطة ابشان .





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وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .





كما تقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.