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اقتصاد

قطع المياه عن بيلا 6 ساعات لأعمال الصيانة.. تفاصيل

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:17 ص
مياه الشرب
مياه الشرب
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آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن انقطاع خدمة المياه عن مدينة بيلا يوم غدا الاحد الموافق20/12/2020 من الساعة 9 صباحا ً وحتى الساعة 3 عصرا من نفس اليوم .

وأوضحت الشركة فى بيان لها ، أن ذلك القطع للخدة يأتى نظرا  لقيامها بأعمال الصيانه فى لوحه الكهرباء الرئيسيه بمحطة ابشان .

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وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

كما تقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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