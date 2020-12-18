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محافظات

تسليم 10 عقود نهائية لحالات تقنين وضع اليد بمركز بلاط في الوادي الجديد

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:33 م
سليم 10 عقود نهائية
سليم 10 عقود نهائية لحالات تقنين وضع اليد بمركز بلاط
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منصور ابوالعلمين
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة االوادي الجديد  بتسليم ١٠ عقود نهائية لحالات تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية بزمام المركز وقراه من إجمالي عدد المتقدمين لتقنين أوضاع أراضيهم، طبقا للقرارات الصادرة وحفاظا على حقوق الدولة والمواطنين بالمركز.

أوضح المهندس عبد الحكم جبالي، رئيس مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، في بيان صحفي، أن إجمالي ما جرى تسليمه من عقود تقنين نهائية للمنتفعين حتى الآن بلغت 18 عقدًا، ممن تنطبق عليهم شروط التقنين طبقا لنتائج تقارير لجان المعاينة والجدية في دفع الرسوم والقيمة الإجمالية المقررة، مشيرًا إلى متابعة المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة إنهاء ملف وضع اليد وإجراءات التقنين لمنع التعديات واسترداد أراضي ملك الدولة.

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أضاف  رئيس المركز، أن تسليم عقود التقنين لعدد ١٠ منتفعين، يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد سالمان الزملّوط محافظ الوادي الجديد خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بضرورة الانتهاء من إجراءات التقنين وتسليم العقود للمنتفعين، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري بالوحدات المحلية للمدن والقرى للاستفادة من العمالة الزائدة في الجهات التي تعاني من عجز، وذلك خلال شهر من تاريخه.

أعلنت مديري الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تنفيذ 10 حقول إرشادية لمحصول الفول البلدي في 4 مراكز إدارية بالمحافظة.
وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، في بيان صحفي، إنه جرى زراعة حقلين اثنين بمركز الخارجة، و2 في مركز بلاط، و4 بمركز الداخلة، مقسمة بواقع 2 في مدينة موط و2 في قرى القصر حيث جرى زراعة هذه الحقول الإرشادية من الأصناف عالية الإنتاج والجودة.

وأكد مجد المرسي ، أن الحقول الإرشادية تهدف لتوعية المزارع بطريق التسميد الصحيحة للمحصول وتوقيتات  التسميد والري المناسبة، والعناية السمادية وطرق المكافحة للأمراض بما يحقق أعلى إنتاجية  للفدان الواحد من المحصول خاصة محصول القمح نظرًا لأهميته الاقتصادية والإستراتيجية، كما أن المديرية وفرت الكميات المناسبة من الأسمدة الشتوية في المنافذ الخاصة بالمديرية والجمعيات الزراعية المنتشرة بالقرى والمدن، تسهيلًا على المزارعين.

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها  مديرية الزراعة  وتبصير المزارعين  بمدي أهمية  الحقول الارشادية  وكيفية الاستفادة منها.
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