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فن

أخبار الفن| تفاصيل حالة محمد منير الصحية.. عبد الرحمن أبو زهرة يرد على اتهامات التجاوز على الأنبياء.. عمرو دياب يمازح تركي آل الشيخ

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:16 م
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة ، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:

كشفت تقارير إعلامية، عن تعرض الفنان محمد منير، لوعكة صحية كبيرة أدت إلى نقله لإحدى المستشفيات داخل القاهرة، لإجراء الفحوصات الطبية داخل قسم المخ والأعصاب، ومعرفة احتياجه لعملية جراحية أخرى أم لا. 

وفي المقابل، لم يرد أي مصدر رسمي من عائلة الكينج محمد منير، لكشف تطورات وتفاصيل حالته الصحية، وحقيقة تدهور الحالة مرة أخرى، واحتجازه في أحد المستشفيات. 

احتفلت الفنانة نسرين طافش بحصولها على جائزة أفضل ممثلة عربية من مهرجان الحياة بعد دورها في مسلسل " الوجه الاخر" 

رد الهضبة عمرو دياب، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، على مزاح المستشار تركي آل الشيخ -رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية- والتي دارت حول أغنية «محسود» الأخيرة. 

رد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على موجة الجدل الكبيرة التي أثيرت بعد تصريحاته الأخيرة على هامش تكريمه في نقابة المهن التمثيلية والتي اعتبرها نشطاء السوشيال ميديا أنها بمثابة تجاوز على الأنبياء والرُسل، إذ قال بعد تكريمه الأخير: «كاد الفنان أن يكون رسولا» مستبدلًا كلمة المعلم بـ الفنان من البيت الشعري الشهير لأمير الشعراء أحمد شوقي.

حلت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، ضيفةً على موقع "صدى البلد" الإخباري، للتحدث عن جديدها في عالم الفن، وأغنيتها الناجحة "شيك أوي".

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