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اقتصاد

الدولار بـ15.74 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الأسبوع

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:01 م
دولارات
دولارات
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آمنة عبدالعظيم
ينشر موقع صدى البلد الإخبارى سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك الاهلى.

استقر سعر صرف الدولار بختام تعاملات الجمعة عند 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .

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اسعار العملات الاجنبية بختام تعاملات الجمعة

سجل سعر اليورو 19.06 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع .

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.10 جنيه للشراء و 21.44 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 17.65 جنيه للشراء و 17.83 جنيه للبيع .

وسجلت كورنا سويدية 1.87 جنيه للشراء و1.90 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاسيوية اليوم الجمعة

ين يابانى 15.10 جنيه للشراء و 15.29 جنيه للبيع .

وبلغ اليوان الصينى عند 2.39 جنيه للشراء و2.41 جنيه للبيع.
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