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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم السبت 19-12-2020

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:11 ص
عملات أجنبية
عملات أجنبية
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آمنة عبدالعظيم
ينشر موقع صدى البلد الإخبارى سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم السبت 19 من ديسمبر 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك الاهلى المصرى .

حيث استقر سعر صرف الدولار خلال فى مستهل التعاملات وسجل قيمة 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .

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اسعار العملات الاجنبية اليوم:

سجل سعر اليورو 19.06 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع .

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.10 جنيه للشراء و 21.44 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 17.65 جنيه للشراء و 17.83 جنيه للبيع .

وسجلت كورنا سويدية 1.87 جنيه للشراء و1.90 جنيه للبيع .

أسعار العملات الاسيوية اليوم:

سجل ين يابانى نحو 15.10 جنيه للشراء و 15.29 جنيه للبيع .

وبلغ اليوان الصينى عند 2.39 جنيه للشراء و2.41 جنيه للبيع.
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