أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم السبت 19-12-2020

ينشر موقع صدى البلد الإخبارى سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم السبت 19 من ديسمبر 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك الاهلى المصرى .
حيث استقر سعر صرف الدولار خلال فى مستهل التعاملات وسجل قيمة 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .
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اسعار العملات الاجنبية اليوم:
سجل سعر اليورو 19.06 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.10 جنيه للشراء و 21.44 جنيه للبيع.
وسجل الفرنك السويسرى 17.65 جنيه للشراء و 17.83 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.87 جنيه للشراء و1.90 جنيه للبيع .
أسعار العملات الاسيوية اليوم:
سجل ين يابانى نحو 15.10 جنيه للشراء و 15.29 جنيه للبيع .
وبلغ اليوان الصينى عند 2.39 جنيه للشراء و2.41 جنيه للبيع.