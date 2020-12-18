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رياضة

الإعلامي البحريني ناصر محمد: الزمالك بيتي الثاني

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:30 م
زيارة الوفد البحريني
زيارة الوفد البحريني لنادي الزمالك
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منتصر الرفاعى - ملك موسي
أعرب الإعلامي البحريني ناصر محمد ناصر عن سعادته بتواجده داخل مقر نادي الزمالك، ضمن زياراته المستمرة للنادي منذ عام 1968.

وقال ناصر في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك إنه سعيد للغاية من زيارته اليوم للنادي الذي يعتبره بمثابة بيته الثاني، مؤكدًا حبه الكبير وانتماءه إلى نادي الزمالك منذ أكثر من خمسين عامًا.

وأضاف: تجمعنا علاقات طيبة بنادي الزمالك والبحرين والكويت ودول الخليج تعشق نادي الزمالك، حيث يمتلك شعبية كبيرة وجارفة في الخليج ويهتم عدد كبير من الجماهير بمتابعة أخبار ومباريات فريق الكرة بشكل مستمر".

وتابع : "فخور بالمظهر الحضاري الذي رأيته داخل نادي الزمالك وسعيد للغاية  واشكر الأستاذ عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية على حسن الضيافة".

وأختتم تصريحاته قائلًا: اتمنى التوفيق من كل قلبي لفريق الكرة الذي يمتلك العديد من النجوم الكبار القادرين على صناعة الفارق خلال الموسم الحالي.
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