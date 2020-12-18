أسعار العملات العربية بختام تعاملات الجمعة 18 -12-2020

ينشر موقع صدى البلد الإخبارى أسعار العملات العربية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.





سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 48.75 جنيه للشراء و 51.81 جنيه للبيع.





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وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .





وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .





ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى 40.41 جنيه للشراء 41.74 جنيه للبيع .





وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.75 جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع .



