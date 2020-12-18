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اقتصاد

أسعار العملات العربية بختام تعاملات الجمعة 18 -12-2020

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:01 م
عملات عربية
عملات عربية
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آمنة عبدالعظيم
ينشر موقع صدى البلد الإخبارى أسعار العملات العربية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 48.75 جنيه للشراء و 51.81 جنيه للبيع. 

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وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى 40.41 جنيه للشراء 41.74 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.75 جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.69 جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .
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