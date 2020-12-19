الدينار الكويتي الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية فى مستهل تعاملات اليوم

ينشر موقع صدى البلد الإخبارى أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 19 من ديسمبر 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك الاهلى المصرى.





سجل سعر الدينار الكويتى اليوم السبت سعر 48.75 جنيه للشراء و 51.81 جنيه للبيع ، وهو السعر الأغلى بين كافة العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى .





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وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .





فيما بلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .





ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.41 جنيه للشراء 41.74 جنيه للبيع .





كما بلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.75 جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع .



