أزمة حصان الدقهلية.. محاولات لإتلاف التمثال وتحرك عاجل من المحافظ

حالة من الجدل سادت بين أهالي مدينة الزقازيق ورواد مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بمحافظة الشرقية عقب إختفاء مجسم لحصان مصنوع من الخردة من أمام النصب الذي تم وضعه به أمام نفق أبو الريش بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

أسئلة كثيرة مصحوبة بعدد من التعليقات الساخرة حول إختفاء التمثال وإين يوجد ليؤكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه تم التحفظ علي التمثال بمخازن الحملة الميكانيكية برئاسة حي أول الزقازيق لحين الانتهاء من صيانته.

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حقيقة سرقة تمثال الحصان من أمام نفق ابو الريش في الشرقية

وأكد مصدر بديوان عام محافظة الشرقية لموقع صدي البلد ان شخصين منهما مهتز نفسيا حاولا إتلاف الحصان مما أدي الي انهياره وسقوطه وتعرضه للعديد من التلفيات تم علي إثرها نقل التمثال لمخازن الحملة الميكانيكية بحي أول الزقازيق.

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محمد محمود رئيس حي أول الزقازيق بنقل الحصان الحديدي الكائن بميدان نفق أبو الريش بمدينة الزقازيق إلي مقر الحملة الميكانيكية بحي أول، والبدء فورًا في أعمال إصلاحه من قبل مهندسين مختصين وإعادة تركيبه مره أخري في الميدان وذلك بعد أن تعرض لتلفيات ومحاولة سرقة من قبل الخارجين علي القانون.

وأشار المحافظ الي انه كانت غرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام قد تلقت إخطارا من رئاسة حي أول الزقازيق تفيد بوجود الحصان الحديدي بميدان نفق ابو الريش ملقي علي الأرض وبه تلفيات بعد أن رصدت قوات الشرطة سياره يستقلها أشخاص مجهولون يحاولون سرقة التمثال وتم تحرير محضر بالواقعة تم تحرير محضر رقم ١٤٧٨٦ جنح اول الزقازيق ضد ع.. م. م. م وم. م. م ليوجه المحافظ رئيس حي أول بنقل الحصان لمقر الحملة الميكانيكية و إصلاحه.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ أوضح رئيس حي أول الزقازيق أنه تم رفع الحصان من الميدان ووضعه في الحملة الميكانيكية وتجميع الأجزاء المتساقطة منه والتواصل مع المهندسين المختصين للبدء فورًا في أعمال إصلاحه لإعادة تركيبه مرة أخري بالميدان

فيما أكد مصدر أمني بقسم أول الزقازيق انه تم إخلاء سبيل "عبد الرحمن م" والمتهم بمحاولة تخريب التمثال بكفالة مالية قدرها 2000 جنية وجاري تحرير محضر بالواقعة.