أخبار التكنولوجيا.. عطل فني يصيب إنستجرام.. وواتساب تختبر ميزة جديدة

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة على النحو الآتي:
تعتمد معظم الشركات حول العالم على منصات المراسلة الرئيسية المنافسة لـ "واتساب" ، لإجراء المكالمات المرئية عبر أجهزة سطح المكتب مثل إنستجرام وماسنجر، حيث تركز شركة واتساب WhatsApp اهتمامها لدعم إصدار الهاتف المحمول من الخدمة بالميزات الأفضل مما يصعب التمتع بتلك الميزات لإصدار تطبيق لتراسل على الويب.
تستعد شركة فيفو الصينية، لإطلاق سلسلة هواتفها الأحدث vivo X60، خلال الشهر الجاري، والتي من المتوقع أن تعمل هذه التشكيلة بأول مجموعة شرائح بتقنية 5 نانوميتر من إنتاج شركة سامسونج باستخدام معالج من نوع Exynos 1080.
يواجه العديد من مستخدمي تطبيق إنستجرام Instagram، منذ صباح اليوم عطلا كبيرا وتوقف في تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات المملوك لشركة فيسبوك،وبدأت المشكلة في حوالي الساعة الحادية عشر صباحا، مما جعل آلاف المستخدمين حول العالم غير قادرين على استخدام هذه الخدمة.
كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، أن هناك أكثر من 40 هيئة ومؤسسة حول العالم، تم اختراقها إلكترونيا، عبر حملة قرصنة كبرى استهدفت عددا من المؤسسات الحكومية والشركات حول العالم.
أعلنت شركة سونى اليابانية عبر موقعها الرسمى أنها قامت بإزالة لعبة Cyberpunk 2077 والتى حققت مبيعات هائلة خلال أيام من على متجرها الرسمى PlayStation Store ، وذلك حتى إشعار آخر .
كشفت تسريبات عدد من الفيديوهات الرسمية لهواتف Galaxy S21 ، وذلك بعدما أعلنت شركة سامسونج منذ ساعات عددا من الصور الرسمية للهواتف والتى تبين ألوانها وتصميمها، حيث من المقرر أن يتم طرحها رسميا يوم 14 يناير المقبل.
أعلنت شركة أوبو الصينية، رسميا، عن هاتفها نسخة جديدة بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G لهاتف Oppo A53 ، من الفئة المتوسطة، والذى تم إطلاقه فى شهر أغسطس الماضى، مع بعض التغييرات عن النسخة العادية.
أتاح تطبيق مكالمات الفيديو الشهير Zoom زووم واحدة من أهم الميزات، وهى إلغاء الحد الأقصى لإجراء مكالمات الفيديو والتى يتم السماح بها مجانا حتى 40 دقيقة فقط، لتكون 24 ساعة مجانا.