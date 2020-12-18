أخبار التكنولوجيا.. عطل فني يصيب إنستجرام.. وواتساب تختبر ميزة جديدة

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة على النحو الآتي:





تغنيك عن الهاتف.. واتساب تختبر ميزة جديدة ستسهل حياتك

تعتمد معظم الشركات حول العالم على منصات المراسلة الرئيسية المنافسة لـ "واتساب" ، لإجراء المكالمات المرئية عبر أجهزة سطح المكتب مثل إنستجرام وماسنجر، حيث تركز شركة واتساب WhatsApp اهتمامها لدعم إصدار الهاتف المحمول من الخدمة بالميزات الأفضل مما يصعب التمتع بتلك الميزات لإصدار تطبيق لتراسل على الويب.







تستعد شركة فيفو الصينية، لإطلاق سلسلة هواتفها الأحدث vivo X60، خلال الشهر الجاري، والتي من المتوقع أن تعمل هذه التشكيلة بأول مجموعة شرائح بتقنية 5 نانوميتر من إنتاج شركة سامسونج باستخدام معالج من نوع Exynos 1080.





بتصميمات رائعة.. شاهد الفيديوهات الرسمية لهواتف Galaxy S21

كشفت تسريبات عدد من الفيديوهات الرسمية لهواتف Galaxy S21 ، وذلك بعدما أعلنت شركة سامسونج منذ ساعات عددا من الصور الرسمية للهواتف والتى تبين ألوانها وتصميمها، حيث من المقرر أن يتم طرحها رسميا يوم 14 يناير المقبل.





أوبو تعلن رسميا عن نسخة 5G من هاتف Oppo A53.. سعر ومواصفات

أعلنت شركة أوبو الصينية، رسميا، عن هاتفها نسخة جديدة بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G لهاتف Oppo A53 ، من الفئة المتوسطة، والذى تم إطلاقه فى شهر أغسطس الماضى، مع بعض التغييرات عن النسخة العادية.



لفترة محدودة.. زووم يلغي الحد الأقصى لإجراء مكالمات الفيديو

أتاح تطبيق مكالمات الفيديو الشهير Zoom زووم واحدة من أهم الميزات، وهى إلغاء الحد الأقصى لإجراء مكالمات الفيديو والتى يتم السماح بها مجانا حتى 40 دقيقة فقط، لتكون 24 ساعة مجانا.



