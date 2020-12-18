احذرها.. 5 علامات تجعلك سائقا مزعجا على الطريق

4- من أكثر الأشياء المزعجة هي ان تجد السائق يقود خلفك وهو مسلط الضوء العالي في المرايا أو السير في الحارة المقابلة لك بضوء وهاج وعالي لفترة طويلة .









الكثير من قائدي السيارات يتعاملون مع نماذج مختلفة من السائقين على الطريق، ويعتبرون سببا في وقوع الحوادث بسبب قيادتهم، وكذلك الأخطاء التي يرتكبونها، مما يجعلهم مزعجين.إليك 5 علامات تدل على وجود سائقين مزعجين على الطريق.1-هناك نوع من السائقين يتسبب في تعطيل حركة المرور بشكل خانق في الكثير من الأحيان، وهو الأمر الذي يتسبب في وفاة بعض المصابين بسبب عدم قدرة سيارات الإسعاف على الوصول إلى موقع الحادث بسببهم.2- السير في منتصف الطريق يتسبب في مشكلات عديدة إذا كان على الطريق السريع ويقوم قائد السيارة وقتها بالسير بسرعات بطيئة للغاية، ما يجعلها عائقا في الطريق.3-الإبطاء المبكر عند المطبات بشكل مفاجئ، سبب رئيسي في حدوث الحوادث داخل المدن، خاصة وأن بعض قائدي السيارات لا يتوقعون ان يتم الضغط على الفرامل.5-لا يهتم البعض بطريقة ركن السيارة أو باختيار مكان صفها وهو ما قد يتسبب في حوادث وتعطيل حركة المرور خاصة إذا كانت في شوارع داخلية.