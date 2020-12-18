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رياضة

وزير الشباب والرياضة يدعم 6 أندية بالدقهلية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:58 م
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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منتصر الرفاعى
وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي، علي صرف دعم مالي لعدد ٦ أندية بمدينة المنصورة وهي أندية الشال والمنشية وجديلة والناصرية والنصر والاوليمبي والجلاء. 

جاء ذلك خلال لقاء مع النائب طارق عبدالهادى عضو مجلس الشيوخ ورئيس نادى جزيرة الورد.

ومن جانبه أكد عبدالهادى عن تقديره للدور الذى يقوم به وزير الشباب والرياضة فى دعم الأندية الشعبيه والجماهيرية مؤكدا أن الدكتور أشرف صبحى وعده بتقديم دعم آخر لعدد من الأندية ومراكز الشباب بمحافظة الدقهلية وذلك فى ظل معانتها من جائحة فيروس كورونا الذى اجتاح العالم .
وزير الشباب والرياضة يدعم 6 أندية بالدقهلية
وزير الشباب والرياضة يدعم 6 أندية بالدقهلية
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