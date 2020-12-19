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اقتصاد

غدا ولمدة أسبوع.. تسليم أراضى "الإسكان المتميز" بالفيوم الجديدة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:19 ص
قطع أراضي
قطع أراضي
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آمنة عبدالعظيم
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، سيبدأ يوم غدا الأحد الموافق  20/12/2020، وحتى يوم الأحد الموافق 27/12/2020، فى تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بالحى الأول المجاورتين (1 ، 4)، والحى الثانى المجاورات (1 ، 2 ، 3)، ومنطقة الامتداد الجنوبى للكتلة السكنية الـ180 فدان، بمدينة الفيوم الجديدة .

وأوضح المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالحى الأول المجاورة الأولى، القطعتين رقمى (127 - 128)، والقطع بالمجاورة الرابعة ، أرقام (15 – 17 – 19 – 21 – 35 – 73 – 94 – 95 – 214 – 223 – 226 – 244 – 116 – 208 - 210)، يوم الأحد 20/12/2020 .

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وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم القطع بالحى الثاني المجاورة الأولى، القطع أرقام (87 – 39 – 144 – 215 – 226)، والقطع بالمجاورة الثانية، أرقام ( 181 – 189 - 191)، يوم الإثنين 21/12/2020، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة الثانية أرقام (48 – 142 – 153 – 154 – 155 – 179 - 180)، والقطع بالمجاورة الثالثة، أرقام (45 – 49 – 54 – 60 - 66)، يوم الثلاثاء 22/12/2020 .

وأوضح رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم القطع بمنطقة الامتداد الجنوبى للكتلة السكنية للمدينة، القطعتين رقمى (54 - 67)، يوم الأربعاء 23/12/2020، وتخصيص يومي الخميس 24/12/2020، على أن يتم تخصيص يوم الأحد 27/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة .
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